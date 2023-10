SM-liigaseura neuvoton mysteeriongelman edessä – omatkin lyttäävät: "Kiekko nousee aina metrin ilmaan"

Kuopiosta täksi kaudeksi Turkuun päävalmentajatehtäviin siirtynyt Miettinen oli samaa mieltä. Hänen mukaansa ongelma on ollut olemassa jo pidempään ja se vaikuttaa myös arkiseen puurtamiseen.

– Kyllä me ollaan kärsitty siitä nyt tässä koko ajan, niin harjoittelussa kuin pelaamisessa. Kiekko elää koko ajan ja syöttäminen on vaikeaa. Toivoisin parannusta olosuhteiden puolesta, Miettinen painotti.

– Toisinaan kun pääsee jäälle, se on huono jo kun aloitetaan, välillä ensimmäiset puoli tuntia se on hyvä. Ei se kyllä optimaalinen ole, Rafkin puuskahtaa.

Holma: "Ollaan jumpattu"

Gatorade Centerin jään kuntoon liittyvistä kysymyksistä ja ongelmista vastaa TPS:n toimitusjohtaja Aki Holma . Holman mukaan tilanne on toistaiseksi mysteeri.

Haaste on seurassa ja halliyhtiössä tunnistettu. Toimenpiteitäkin on yritetty. Vuonna 1991 avatun areenan jääongelmista on puhuttu aiempinakin vuosina. Holma ei lähde tässä vaiheessa spekuloimaan, johtuuko ongelma ilmastosta tai esimerkiksi laitteiston uupumisesta.