Helsingin ökyhotellit eivät riitä norjalaiselle miljonäärille, joka janoaa lisää ostettavaa Suomesta: "Minusta tarvitsemme yhteensä 50 hotellia"

Rakentaminen alkaa ensi vuonna, ja hotelli avataan vuonna 2023. Kokonaisbudjetti on 120 miljoonaa euroa.

"Tavoitteemme ovat Suomessa korkealla"

– Tavoitteemme Suomessa ovat korkealla. Meillä on nyt 15–16 hotellia täällä, minusta tarvitsemme yhteensä 50 hotellia. Jos toimisimme vain keskihintaluokassa, 20 hotellia riittäisi. Mutta koska meillä on kaikkea budget-hotelleista viiden tähden kohteisiin, tarvitsemme lisää.

Stordalen on kiinnostunut kaikista tavoista toimia Suomen markkinoilla.

– Yhtiön tase on kunnossa, meillä on mahdollisuuksia ostaa lisää hotelleja. Minä ostan, rakennutan, johdan, vuokraan, teen mitä tahansa.

"Emme sulje mitään pois"



Kysyttäessä Stordalen vastaa olevansa kiinnostunut myös Lapista. Lapin turistikohteissa on sesonkiaikoina vaikea löytää vapaita huoneita. Koska sesonki on lyhyt, suuret hotelliyhtiöt ovat varovaisia investoinneissaan.

– Emme ole listattu yhtiö, en tarvitse osinkoja, enkä vaadi samoja tunnuslukuja kuin pörssiyhtiöt. Tämä yhtiö on yksityisesti omistettu, meillä on vahva tase. Investoimme kaikki tulot uusiin hotelleihin tai vanhojen kunnostukseen. Tämä on elämääni.