Konkurssi uhkaa HIFK:ta! Perinteikäs seura tarvitsee pikaisesti satoja tuhansia euroja – "Olemme vakavan tilanteen edessä"

– Akuutti tarve on puoli miljoonaa euroa tälle vuodelle ja 140 000 euroa kesäkuussa, yhtiön pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Pajunen kertoo STT:lle.

Pajunen kertoo, että yhtiö on vaikeasta tilanteesta huolimatta pystynyt maksamaan kaikki lakisääteiset maksut sekä palkat työntekijöilleen.

– Kaikki kiteytyy siihen. Ajatus oli etsiä lisää hartioita ja tiedettiin, että kiinnostuneita on. Sodan alkamisen jälkeen lähes kaikki keskustelut ovat päätyneet siihen, ettei ole aikaa, energiaa tai ei pysty laittamaan, kun on niin paljon isompia asioita meneillään, Pajunen taustoittaa.

Pajunen lisää, että sota on vaikuttanut myös yhtiön nykyisten omistajien bisneksiin.

Uusia sijoittajia etsitty tuloksetta

HIFK Fotboll Ab:lla on 800 osakasta, ja uusia osakkaita on etsitty jatkuvasti. Toukokuussa pidetyn yhtiökokouksen jälkeen HIFK on neuvotellut uusien sijoittajakandidaattien kanssa, mutta neuvottelut eivät ole johtaneet toivottuun lopputulokseen.