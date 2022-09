Pelastusoperaatio onnistui, HIFK pysyy jalkapallokartalla – puheenjohtajalta rajua kritiikkiä seuran rahakulttuurille: "Tämä tulee nyt päättymään"

Walden taustoitti HIFK:n taannoista talouskuoppaan ajautumista tilaisuuden aluksi. Hänen mukaansa seuran kumppanihankinta ja yleisömarkkinointi meni alkukauden osalta pieleen. Näin ollen tulobudjetissa jäätiin merkittävästi jälkeen. Lisäksi HIFK:n toimintaa rahoittanut entinen puheenjohtaja Heikki Pajunen ilmoitti toukokuussa, että rahahanat sulkeutuvat.

– Rahoitustarve oli tässä vaiheessa paljon suurempi, kuin mikä käsitys oli aiemmin ollut, Walden toteaa.

Tässä vaiheessa seura päätti tehdä kaikkensa, jotta HIFK:n olemassaolo säilyy. Kampanja onnistui, sillä Waldenin mukaan seura pystyy pelaamaan kautensa loppuun, ja 30 työpaikkaa jatkaa olemassaoloaan. Työ seuran taloustilanteen eheyttämiseksi jatkuu edelleen.

– Olisi ollut törkeää ilmoittaa, että firma menee konkurssiin ja toiminta loppuu. Vedottiin HIFK-sydämisiin ihmisiin. Olen tosi kiitollinen, että se toimi. Vajeesta saatiin puolet kurottua umpeen. Se ei ollut pelastus, mutta se mahdollisti sen, että pelastusoperaatiot voivat jatkua, Walden taustoittaa.

Omistuspohjassa muutoksia

Heinäkuussa käynnistetyn rahoitusprosessin vetäjäksi valikoitu Walden itse. HIFK:n pelastajaksi ei ilmaantunut mikään yksittäinen henkilö tai yritys. Kokonaisuus on kerätty 10–15 henkilön tai yrityksen panoksesta. Taustalla on erilaisia osakekauppoja koskien seuran omistusta. Lisäksi mukana on pääomasidottua lainaa, ja hankkeeseen sidottuja sponsorisopimuksia.

– Tärkeintä on ollut se, että HIFK säilyy olemassa ja pelaa kunniakkaasti kauden loppuun, sekä aloittaa ensi kauden, riippumatta siitä, onko se sitten Veikkausliigassa vai Ykkösessä, Walden toteaa.

Helsingin Tähdet Oy omistaa jatkossa 15% seuran osakkeista. Uuden järjestelyn myötä 40% on siirtynyt uusille tahoille.

Walden valittiin HIFK:n puheenjohtajaksi sunnuntaina. Tätä ennen hän on toiminut hallituksen jäsenenä. Hänen mukaansa HIFK Fotboll AB valitsee piakkoin uuden hallituksen. Myös seuran toimitusjohtaja Jarno Salmivuori on sitoutunut jatkamaan tehtävässään.

Waldenin mukaan yksittäisen ottelun lipputulot ovat edelleen elintärkeitä HIFK:lle.

– Esimerkiksi tulevaan Stadin Derbyyn myytävät liput ovat edelleen merkittävä asia HIFK:n tulevaisuuden kannalta, Walden lisää.

Kuluja vähätelty aiemmin

Jatkossa seuran toimintakulttuuriin on tulossa muutos. Waldenin mukaan menoja on toistuvasti vähätelty aiemmin.

– On aivan selvää, että HIFK tulee tästä lähtien käyttämään varojaan niin, että käytetään sen verran mitä on. Tulot eivät tule ylittämään menoja. Ikävä kyllä näin ei ole viime vuosina ollut. HIFK on menestynyt, mutta jatkuvasti kuluja vähätellen. Tämä tulee nyt päättymään. Tietynlainen kaunistelu on ollut aiemmin tapana, Walden painottaa.

HIFK on edelleen velkainen, mutta osana hanketta suurimmat velat on muutettu pitkäaikaisiksi. Näitä velkoja joudutaan Waldenin kertoman mukaan lyhentämään aikaisintaan viiden vuoden kuluttua, ja silloinkin vain, jos HIFK on vakavarainen.