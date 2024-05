Konkaripakilta paljonpuhuva lausunto huippuvireisen NHL-tähden jättipelikiellosta – "Hän teki valintansa"

NHL ja pelaajayhdistys NHLPA kertoivat juuri ennen Dallasin ja Coloradon välisen pudotuspelisarjan neljättä ottelua, että Nitshushkin on asetettu kuuden kuukauden mittaiseen pelikieltoon ja kolmostason hoito-ohjelmaan rikottuaan hoito-ohjelman sääntöjä.

Nitshushkin on ollut kevään pudotuspeleissä hurjassa vireessä ja iskenyt kahdeksassa pelaamassaan ottelussa tehot 9+1. Venäläistähden putoaminen riveistä juuri ennen tärkeää ottelua oli joukkueelle kova isku, mutta päävalmentaja Jared Bednar ei sysännyt tappiota shokkiuutisen syyksi.

– Se heikentää joukkuettamme. Ei siitä ole kysymystäkään. Hän on merkittävä pelaaja. Menetimme hyvän pelaajan, mutta emme käytä sitä tekosyynä, Bednar kertoi medialle ottelun jälkeen.

– Olen oppinut tuntemaan hänet ihmisenä ja haluan parasta hänelle. Haluan, että hän on onnellinen – oli hän sitten joukkueessamme tai ei. Toivomme, että hän saa apua ja löytää rauhan. Jääkiekossa ei ole kyse elämästä tai kuolemasta.

– Ei sille voi mitään. Valitettavasti niin tapahtui. Meidän on keskityttävä työhömme. Olemme pudotuspelien toisella kierroksella. Tämä on kovaa bisnestä. Meidän on keskityttävä kavereihin, jotka ovat pukukopissamme, hyökkääjä Andrew Cogliano kommentoi Guerilla Sportsille.