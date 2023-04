Coloradon venäläistähti katosi – hänen hotellihuoneestaan löydettiin apua tarvinnut nainen

Seattlen poliisilaitoksen raportin nähnyt The Denver Post kertoo nyt, että Nitshushkinin hotellihuoneesta Seattlesta oli löytynyt lauantaina päihtynyt nainen. Avalanchen edustajat olivat löytäneet hänet mentyään tarkistamaan huonetta.

Avalanche on hävinnyt sarjan kaksi viimeisintä ottelua, joista Nitshushkin on ollut niin ikään sivussa. Kraken on voiton päässä jatkopaikasta johtaessaan sarjaa voitoin 3–2, ja seuraava ottelu tahkotaan Suomen aikaa seuraavana yönä Seattlessa.