Koneen johtoon valittu Philippe Delorme hehkuttaa MTV:lle suomalaisyhtiötä: "Rakastan teknologiaa ja innovaatioita"

Suomalaisista pörssiyhtiöistä Kone lukeutuu niihin, joista isolla osalla suomalaisista on ainakin jonkinlainen kokemus. Yhtiön alkuperäisiä hissejä on esimerkiksi Helsingissä yli satavuotiaissa taloissa.

Samoin Koneen logo on tuttu kauppakeskuksista, tornitaloista ja julkisten rakennusten liukuportaista. Suomalaista on sekin, että alan markkinajohtajiin kuuluvan pörssiyhtiön päätösvallasta huomattavan iso osa on yhden suvun ja tarkemmin Antti Herlinin hallussa.