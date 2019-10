Kommentti: Yhdetkään nuorten koripallotreenit eivät mene ilman loukkaantumisia – hallille on soitettu jopa ambulanssi

Tiistaisin koripalloharjoituksissa käy noin 25 pelaajaa. Usein ainakin pari on loukkaantunut ja tulee vain katsomaan harjoituksia – muutama pystyy harjoittelemaan vain osan ajasta.

Koska vammoja tulee paljon, kaikista ei voi välittää. Useasti huomaan vasta kotona, että jonnekin sattuu. Mutta jos vamma on vakavampi, täytyy lopettaa pelaaminen ja pahimmassa tapauksessa lähteä päivystykseen.

Hallille on muutaman kerran soitettu myös ambulanssi.

Valmentajat huolehtivat

Joukkueeni on onnekas, sillä valmentajallamme on fysioterapeutin koulutus ja hän osaa neuvoa, mitkä asiat helpottavat kuntoutumista ja mitä saa ja ei saa tehdä.

Kilpailuhenkisyys kasvaa ja kaikkia sääntöjä ei peleissä muista noudattaa. Ja vaikka kaikkia sääntöjä noudatettaisiin, vammoilta ei vältyttyisi, koska koripallo on kontaktilaji. Kontaktien lisäksi vammoja syntyy esimerkiksi, kun pallo osuu käteen väärässä kulmassa, hyppää väärin, tai kompastuu.

Loukkaantumiset ovat arkea

Joukkueessa jokainen on varmasti joskus joutunut kantamaan kylmäpussia tai antamaan särkylääkettä toiselle pelaajalle. Onnettomuuksissa on kuitenkin myös jotakin hyvää, sillä toistemme auttaminen parantaa joukkuehenkeä.

Lääkelaukku on mukana jokaisessa pelissä, ja melkein kaikissa sieltä tarvitaankin jotain. Lääkelaukussa on esimerkiksi laastareita, särkylääkkeitä ja kylmäpusseja. Monella on kuitenkin omat särkylääkkeet aina mukana.