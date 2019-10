Ylilääkäri: Varsin kokemattomat valmentajat toimivat usein lasten ja nuorten ryhmissä – joka toinen lapsi kertoo loukkaantuneensa seuraurheilussa vuoden sisällä

LIITU-tutkimuksen mukaan lisäksi koululiikunnassa loukkaantuneiden määrä on kaksinkertaistunut neljässä vuodessa.

Kilpailullisuuden kasvu näkyy vammamäärissä

– Liikunnan harrastaminen on lisääntynyt urheiluseuratoiminnnassa. Toiminta on intensiivisempää. Pelien, kilpailujen, määrä on lisääntynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna selkeästi ja se kyllä näkyy vammamäärissä, Parkkari sanoo.