Kommentti: Jo karsinta paljasti karun tosiasian Wilma Murrosta

Koivunen ja Murto ovat tehneet systemaattisesti kaikkensa sen jälkeen, että jalka saataisiin kuntoon EM-kisoihin, ja kuntoutuminen on mennyt hyvin. Akillesjänne ei ole enää kipeä, mutta se on jättänyt tekemiseen suuren arven.

Ongelma on tällä hetkellä suomalaishyppääjän juoksu. Se ei ole kunnossa, ja yksinkertainen selitys sille on se, että hän ei ole pystynyt tekemään juoksuharjoittelua täysipainoisesti kuin vasta vähän aikaa vamman jälkeen.

Onneksi Murto on sen verran tervepäinen urheilija, että hän osaa pyyhkiä tämän pettymyksen nopeasti pois mielestä. Hän on koko ajan sanonut, että kauden päätavoite on Pariisin olympialaisissa. Uskon, että Murto osaa ajatella tämän olevan vain pieni notkahdus matkalla kauden kruunua. Siihen mennessä juoksun ja kunnon parantamiseksi ehtii tehdä paljon harjoituksia ja asioita. Jos joku siihen pystyy, niin se on kaksikko Murto ja Koivunen.