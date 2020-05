Kommentti: Viisasta varovaisuutta vai kansanvallan pilkkaa? Pääministeri Marin eristi hallituksen ja kyselytunti peruuntui – oppositio jäi nuolemaan näppejään

Syy ministereiden eristämiseen on se, että työministeri Tuula Haatainen (sd.) ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) tapasivat tiistaina henkilön, jolla nyt epäillään olevan korona-tartunta. Testi on otettu ja tulos selviää lähipäivinä.

Ministerit oli tiistain kokouksessa hajautettu ja etäyhteyksiä käytettiin. Valtioneuvoston tiedotteen mukaan neuvottelujen ulkopuolella ministereiden välillä on kuitenkin ollut yksittäisiä kohtaamisia. Siksi pääministeri Marin päätti, että varotoimena kaikki ministerit siirtyvät etätöihin ainakin kuluvan viikon loppuun asti. Työskentelyä jatketaan etäyhteyksien avulla.

Viisasta varovaisuutta vai kansanvallan pilkkaa?

Eduskunnassa on korona-aikana totuttu jo lähes vaikka mihin. Myös Marinin päätös eristää ministerit ja siitä johtuva eduskunnan kyselytunnin peruutus otettiin tyynesti vastaan. Kansanedustajat ja eduskunnan puhemies ymmärsivät hallituksen varovaisuutta.

Mutta kyselytunnin peruuttamisella on myös periaatteellinen puolensa. Kyselytunti on etenkin näin kriisin aikana niitä harvoja paikkoja, joissa oppositiopuolueet pääsevät haastamaan hallitusta ja ministereitä.

– Kyselytunnin peruminen on iso juttu. Pitää löytää keino, jolla eduskunta saa kysymyksiin vastaukset, totesi oppositiokansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) Twitterissä.

Rikkoivatko ministerit omia ohjeitaan?

Sen sijaan kysymys suhtautumisesta turvaohjeisiin on aiheellinen. Ministereiden itse olisi kyllä syytä suhtautua virusturvallisuuteen suurella vakavuudella ja noudattaa vähintään kansalle antamiaan koronan torjuntaohjeita. Vai pitäisikö ministreiden varo-ohjeita jopa edelleen tiukentaa?

Onko eduskunnassakaan kaikki kunnossa?

Eduskunnassa korona-varotoimia on lisätty ja toistaiseksi kansanedustajien korona-tartunnoilta on vältytty. Riskejä silti on.