Eeva Lehtimäen kommentti: Joko hallituksen ja pääkaupunkiseudun välillä on koronarauha? Toivottavasti – "Huonot henkilökemiat nurkkaan ja homma haltuun"

Korona etenee etenkin pääkaupunkiseudulla hälyttävällä tahdilla. Siksi on ollut hämmentävää seurata hallituksen ministerien ja erityisesti Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) sanailua julkisuudessa siitä, missä tahdissa ja millä keinoin pääkaupunkiseudulla on pyritty torjumaan viheliäiseen vauhtiin päässyttä tautia.

Järeämmät keinot puuttua esimerkiksi kaupallisten tilojen toimintaan edellyttäisivät, että tartuntatautilain muutos olisi jo voimassa, Vapaavuori muistutti. Se on taas viivästynyt, ja on vasta tulossa eduskuntaan.

Mutta selvää on, että hallituksen ja pääkaupunkiseudun päättäjien välillä on ollut ja on edelleen kitkaa. Tiedotustilaisuudessa Vapaavuori ei pidä vieläkään valtiovallan ja pääkaupunkiseudun välistä yhteistyötä sujuvana. Sama meno on jatkunut keväästä asti.