Pelko ministerien korona-altistumisesta havahdutti: Koko eduskunnan etätyöskentely vaatisi perustuslain muutoksen – "eduskunnan toiminta ei tämän takia pysähdy"

– Hallitus on siirtynyt etätyöhön varotoimenpiteenä. Tällä välin valtioneuvosto jatkaa työskentelyään normaalisti etäyhteyksien avulla. Asia on käyty läpi valtioneuvoston turvallisuusjohtajan ja eduskunnan puhemiehen kanssa, Marin kommentoi päätöstä kirjallisesti MTV Uutisille.

– Ei pidä ajatella niin, että koko eduskunnan toiminta pysähtyisi sen tähden, että altistumisen riski on ollut kahdella ministerillä. Koko järjestelmä on ajateltu niin, että eduskunnan perustoimintaa turvataan kaikissa tilanteissa, sanoo Vanhanen MTV Uutisille.

Kurvinen on mieluummin liian varovainen

Vanhanen: Jäljitetään, jos on aihetta

Vanhanen muistuttaa, että eduskunta on toimintakykyinen niin kauan kuin eduskunta on kutsuttu koolle ja puhemies on paikalla tai jompikumpi varapuhemiehistä on paikalla.