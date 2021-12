Kommentti: Venäjä ei ole tuonut Ukrainan rajalle parasta kalustoaan vain uhitellakseen – EU-huippukokous käydään kriisitunnelmissa

Venäjä on jo pidemmällä pelilaudallaan

Venäjä ei ole tuonut 100 000 sotilasta ja parasta kalustoaan Ukrainan rajalle vain pikaiseen uhan osoittamiseen. Pelilaudan kuvio on todennäköisesti mietitty jo pidemmälle, USA:n, Naton ja EU:n vaatimukset vetäytymisestä ovat kaikuneet kuuroille korville. Naton laajeneminen itään on ollut punainen vaate Venäjälle jo pitkään ja Ukrainasta Putin saattaa tehdä varoittavan esimerkin, kaikista kansainvälisistä ja taloudellisista seuraamuksista huolimatta.

Tämän uhan alla EU jatkaa tässäkin huippukokouksessa EU:n strategisen kompassin, eli yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan kehittämistä. Suomi on ollut aktiivinen tässä yhteistyössä, vaikka suuri osa upseerikuntaa MTV:n tuoreessa kyselyssä epäileekin EU-turvallisuusyhteistyön merkitystä tositilanteessa. Poliitikkojen tavoitteet ja toiveet ovat tässä kysymyksessä kaukana ammattisotilaiden näkemyksistä.

EU-huippukokouksen valmistelussa Ukrainaan kohdistuvaa uhkaa on alleviivattu niin ulko- kuin eurooppaministereille. Naton tiedustelu pystyy päivittämään tilannetta Ukrainan ja Venäjän rajalla reaaliaikaisesti. Ukrainan armeijan harjoitukset Luhanskin alueella tällä viikolla ovat, Venäjän harjoituksiin verrattuna, todellinen David-Goljat -asetelma. Venäjän asevoimia on valmennettu määrätietoisesti muun muassa Syyrian sodassa. Asevarusteluun rahaa on maan valtionkassasta riittänyt.