Kommentti: Vain pääministerin elämää – sutta ja sekundaa

Julkisuuden suhteen Rinnettä voi jo verrata Nelosen suosittuun musiikkiohjelmaan. Vain pääministerin elämää. Uusi versio hittibiisistä joka päivä. Siltä se näyttää ja sekavaa on, kun seuraa pääministerin julkista temmellystä. Ensin yksi lausunto ja sen jälkeen muutama paikkaava haastattelu. Ja välillä senkin jälkeen sitä jää äimistelemään, että mikä se kanta nyt oikein oli.

Kuntapäivien puheenjohtajatentissä Rinne paalutti tänään, että tällä vaalikaudella ei saada 4000:ta hoitajaa ja lääkäriä lisää, koska rahaa ei ole riittävästi. Piste. Lakiin hoitajamitoitus aiotaan kuitenkin tuoda, mutta se on kuollut kirjaus, jos rahaa ei ole, eikä hoitajia tahdo löytyä nykyisinkään hommiin. Rinne on varmasti oikeassa. Tämä on todellinen tilanne hoitajapulan kanssa, mutta vaalien alla meininki oli jotain aivan muuta.