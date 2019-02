Jussi Kärjen kommentti: Kokoomuksessa jo paniikin merkkejä – SDP:n taitava shakki huipentuu tänään

Kun kokoomuslaisten kanssa keskustelee eduskunnan käytävillä, heillä on vielä suhtkoht selkeä viesti, että 0,7 hoitajan mitoituksen kirjaaminen lakiin voisi heikentää tilannetta niissä hoivalaitoksissa, joissa on tarve suurimmalle hoidolle. Mutta kun suu aukeaa mikrofonin edessä, puhe kuulostaa savolaisilta sutkauksilta ja vastuu siirtyy kuulijalle.

Politiikassa tärkeää on myös se, miltä asiat näyttävät. Nyt näyttää siltä, että kokoomus on jäänyt yksin ja on ajautunut eri puolelle kuin kaikki muut puolueet, jotka yrittävät panna kuntoon vanhustenhoidon ongelmia. Keskivertoäänestäjä ei yksityiskohtiin ehdi paneutumaan, mutta tajuaa Kokoomuksen kompuroivan.

SDP:n shakkimestarit Lindtman ja Marin

Toisen heikkous on myös toisen vahvuutta - näin on politiikassakin. SDP:n ryhmäjohtajasta Antti Lindtmanista ja varapuheenjohtaja Sanna Marinista on kuoriutunut taitavia shakinpelaajia, kun puolueen puheenjohtaja Antti Rinne on sairauslomalla ja nyt kuntoutuksessa väkevien punttitreenien parissa - kuten Rinne kirjoitti facebookissa kekkosmaisesti.