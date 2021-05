Kommentti: Uuden ison riidan siemen on kylvetty – hallitusta odottaa päätös keskustan vaatimuksesta kesälomien jälkeen

Kehysriihen päätökset olivat luontevaa jatkoa yleiselle taipumukselle siirtää vaikeita päätöksiä aina eteenpäin. Kestävyysvaje on ja pysyy vuodesta ja hallituksesta toiseen. On täysin ymmärrettävä perustelu, että keskellä koronakriisiä ihmisten tilannetta ei haluta vaikeuttaa, mutta koronan jälkeen talous on lähdössä taas vetämään.