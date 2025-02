Kommentti: Urheilun supertähteä painostettu vuosia – nyt on hänen aikansa

Viime viikonlopun Pebble Beach Pro-Am -kisan voitolla oli valtava merkitys golftähti Rory McIlroylle. Tästä tulee pohjoisirlantilaisen kausi, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

– Jotkut ihmiset saattaisivat sanoa, että golfkentät, joilla olen voittanut, eivät ole Pebble Beachin ja Augustan tasoisia paikkoja. Kisavoitto yhdellä golfin loisteliaimmista kentistä on todella hienoa.

Rory McIlroy otti kauden avausvoittonsa heti ensimmäisestä kisasta.2025 Ben Jared/PGA TOUR

Rory McIlroyn sunnuntaiset voittokommentit pantiin varmasti merkille.

McIlroy, 35, on yksi aikakautensa suurpelaajista, mutta viime vuosina hän on joutunut armottoman painostuksen, jopa piruilun kohteeksi.

Pohjoisirlantilaisen aika PGA-kiertueella sai ilmiömäisen alun, kun hän saavutti heti toisena vuotenaan (2011) U.S. Openin voiton. Seuraavan kolmen vuoden aikana hän kahmi kolme major-titteliä lisää (PGA Championship kahdesti ja The Open kerran). Noina vuosina McIlroyn yhdeksästä PGA-kisavoitosta neljä oli majoreita.

Hypätään tähän päivään. PGA-voittoja on tullut 18 lisää, mutta ei ainuttakaan majoria. Tästä McIlroyn "kirouksesta" on tullut viime vuosina golfmaailman kestopuheenaihe Tiger Woodsin pelikunnon rinnalla.

Odotusarvoa on kohdistunut varsinkin huhtikuussa Augustan kentällä pelattavaan Mastersiin, jonka mestaruus täyttäisi McIlroyn major-sarjan. Kaikki neljä arvokisaa urallaan on voittanut tähän mennessä vain viisi pelaajaa – Woods yksi heistä.

Piruilu pohjoisirlantilaisen sulamisesta majoreissa kulminoitui U.S. Openissa viime kaudella, kun hän tuhri kaksi lyhyttä puttia päätöskierroksella ja taipui lopulta lyönnin erolla Bryson DeChambeaulle.

Rory McIlroy taipui taistellen U.S. Openissa viime kesäkuussa.2024 Getty Images

Ennustaminen on golfin kaltaisessa lajissa äärimmäisen hankalaa, mutta ykköstila ja kaikkinensa vakuuttava suoritus Pebble Beachin klassikkokentällä olivat lupaava merkki. Lisäksi syyskaudella New Yorkissa pelattava Ryder Cup on korkeaoktaanista polttoainetta McIlroylle.

– Se, että sain tämän voiton näin aikaisessa vaiheessa kautta, merkitsee valtavasti, kautensa ykköstilalla avannut McIlroy summasi.

Tänä vuonna McIlroy pääsee näpäyttämään epäilijöitään.

2:31 Mullistava golfkilpailu TGL sai alkunsa tammikuussa – "Jos emme ole viihdyttäviä, tämä ei tule menestymään".