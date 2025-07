Vankilatuomittu ex-jengiläinen sai elämänsä raiteilleen – kisaa nyt supertähden rinnalla: "En häpeä sitä"

Torstaina alkaneessa golfin The Open Championship -major-turnauksessa nähdään rikoksistakin tuomittu Ryan Peake.

Peake oli nuorempana lahjakas golfari, joka siirtyi ammattilaiskentille 19-vuotiaana. Peake ajautui kuitenkin lajista sivuraiteille ja päätyi 21-vuotiaana osaksi lainvastaista Rebels-moottoripyöräkerhoa.

– Se oli normaalia siellä, missä minä hengasin ystävieni kanssa. Se oli asia, jota rakastin, ja josta nautin. Löysin sieltä jotain sellaista, mitä en ollut löytänyt mistään muualta, Peake kertoo BBC:n haastattelussa.

Moottoripyöräkerholaisuus vei Peaken lopulta jopa vankilaan asti. Peake sai viiden vuoden vankilatuomion törkeästä pahoinpitelystä, kun hän hakkasi moottoripyöräkerholaisia uhkailleen henkilön.

– Me vain hoidimme sen, eikä sen pitänyt tapahtua sillä tavalla. Meidän oli tarkoitus mennä vain juttelemaan, ja antaa ehkä pari lyöntiä siinä ohella ja jättää asia siihen. Hänen uhkauksensa osoittautuivat todeksi. Hän oli aseistettu ja tilanne eskaloitui, Peake kertaa.

Vankilassa Peake tajusi, että hänen elämänsä oli ajautumassa sivuraiteille, joista ei välttämättä olisi enää paluuta. Hiljalleen hän alkoi irtaantua moottoripyöräjengistään.

– Halusin saavuttaa parempia asioita elämässäni, koska en olisi ikinä hyötynyt jengiläisyydestä. Olisin vain pudonnut syvemmälle ja syvemmälle, mikä olisi varmaankin johtanut uusin vankilatuomioihin.

Golfvalmentaja Ritchie Smith otti Peakeen yhteyttä tämän ollessa vankilassa, ja hiljalleen golf palasi jälleen Peaken elämään. Peake sai ammattilaisstatuksensa takaisin vuonna 2022, ja nyt vuonna 2025 hän osallistuu The Open Championshipissä uransa ensimmäiseen major-turnaukseen.

Peake aloittaa urakkansa kovassa seurassa, sillä hän pelaa samassa lähdössä kaikkien aikojen parhaimpien golfareiden joukkoon lukeutuvan Phil Mickelsonin kanssa.

Peaken menneisyys on luonnollisestikin noussut turnauksen alla puheenaiheeksi, mutta australialainen on aina halunnut olla avoin ja rehellinen asian suhteen.

– Se on osa minua. Luulen, että pääsin pois moottoripyöräjengistäkin olemalla rehellinen. On vaikea potkia jotain, joka on rehellinen. Se on osa elämääni ja tarinaani. En oikeastaan häpeä sitä. Se on asia, jonka olen tehnyt. Olen kantanut siitä vastuun.