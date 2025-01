Miljoonatähdet iskivät rahaa likoon – urheilussa koitti uusi aika: "Pelottava paikka pelata"

Golfin uusi puolivirtuaalinen sarja TGL starttasi Floridassa tällä viikolla. Hankkeen vetureina ovat lajilegendat Tiger Woods ja Rory McIlroy, mutta rahoittajapuolelta löytyy myös lukuisia muita urheilu- ja viihdetähtiä.

TGL:ssä golfia lyödään sisätiloissa osittain simulaattorigolfista tuttuun verhoon, mutta lähipeli toteutetaan muotoaan muuttavalla kentällä. Yleisöä areenalle mahtuu 1 500 henkeä, ja he saavat pitää mekkalaa. Lisäksi pelaajilla on mikrofonit, joten he voivat piikitellä vastustajiaan.

Sarjan avausottelussa viime tiistaina Bay Golf Club jyräsi New York Golf Clubin lukemin 9–2.

– Kentällä ei kuultu niin paljon keljuilua, koska murskasimme heidät niin selvästi, U.S. Openin vuonna 2023 voittanut Wyndham Clark totesi.

Bay Golf Clubin ruotsalaistähti Ludvig Åberg piti kokemusta mahtavana.

– Olen aina sanonut olevani kateellinen koripallon ja jalkapallon pelaajille, koska he saavat kokea paljon tällaista toisin kuin me.

Golfsuuruus Tiger Woods pitää tärkeänä sitä, että voi esitellä lajiaan uudessa valossa TGL:n avulla.

– Tämä ei ole perinteistä golfia, mutta se on golfia – ja se on tärkeintä, Woods linjasi.

– Tuollaista mekkalaa ei kuule yleensä golfkilpailuissa, mutta täällä sitä on.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Tiger Woods ja Rory McIlroy ovat TGL-golfsarjan voimahahmoja.

Bay Golf Clubin irlantilaishuippu Shane Lowry tarvitsee vielä aikaa totutellakseen uusiin ympyröihin, kuten 315 neliömetrin kokoiseen lyöntiverhoon.

– Tämä on melko pelottava paikka pelata golfia, sillä emme ole tottuneet tällaiseen, Lowry summasi.

Sarjassa pelaa kaikkiaan 24 PGA-kiertueen tähteä, kuudessa eri neljän hengen joukkueessa.

TGL:n rahoittajapuoli pullistelee urheilu- ja viihdetähtiä. Mukana ovat muun muassa NBA-suuruudet Stephen Curry ja Shaquille O'Neal, F1-mestari Lewis Hamilton, baseballtaituri Shohei Ohtani, tennislegenda Serena Williams sekä popstara Justin Timberlake.

Mistä sarjassa on tarkemmin kyse ja millaisessa ympäristössä otteluja pelataan? Katso yllä olevalta videolta Tulosruutu-juttu TGL-sarjasta.