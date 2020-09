Kommentti: Uppoaako Trump vihdoin? Tässä kolme syytä sille, miksi tuoreimmat kirjapaljastukset vahingoittavat presidenttiä

– Tämä on tappavampi. Tämä on viisi prosenttia verrattuna prosenttiin tai alle prosenttiin. Tiedäthän? Tämä on tappavaa kamaa.

1. Presidentti puhuu salassa

Ensinnäkin ne ovat nimenomaan nauhoja. Presidentti on kuukausikaupalla vähätellyt koronavirusta ja sen terveysvaikutuksia. Nyt hän omalla äänellään myöntää, aivan kuten johtajat muuallakin maailmassa, että tilanne on vakava. Ja että Trump on tiennyt sen kaiken aikaa. Nyt koronavirukseen on Yhdysvalloissa kuollut yli 190 000 ihmistä.