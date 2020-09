Trump paljasti toimittajalle Yhdysvaltojen rakentaneen salaisen ydinaseen – "Meillä on juttuja, joista Putin ja Xi eivät ole kuulleet ikinä ennen"

Yhdysvaltalaismedia, muun muassa Washington Post, on julkaissut lukuisia paljastuksia piakkoin ilmestyvästä kirjasta, jossa presidentti Donald Trump on kertonut toimistaan kulissien takana. Bob Woodwardin kirja, Rage, perustuu 18 nauhoitettuun haastatteluun, jotka Trump on antanut Woodwardille joulukuun 2019 ja heinäkuun 2020 välillä.