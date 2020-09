Veteraanitoimittajan Trumpia käsittelevä kirja julkaistaan tänään: Aiemmin julkaisematonta kirjeenvaihtoa sisältävä teos paljastaa, ettei kukaan uskalla uhmata presidenttiä

Yksi Rage-nimisen kirjan kiinnostavimmista tiedoista tuli esiin jo viime viikolla, kun kirjasta julkaistiin otteita. Selvisi, että Trump oli jo helmikuisessa haastattelussaan sanonut Woodwardille tietävänsä, että uusi koronavirus on paljon vaarallisempi kuin tavallinen influenssa. Hän kuitenkin sanoi vähättelevänsä sitä julkisuudessa, jottei Yhdysvalloissa syntyisi paniikkia.

Trump vähätteli toistuvasti koronaviruksen vaarallisuutta epidemian alkuvaiheessa ja sanoi viruksen katoavan pian. Virus pääsi kuitenkin leviämään Yhdysvalloissa laajasti, ja maassa on kirjattu nyt jo lähes 200 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Vaikka Trump oli etukäteen ollut innoissaan Woodwardin kirjasta ja kysellyt avustajiltaan sen ilmestymisestä, hän on viime viikolla julkaistujen otteiden jälkeen kääntynyt Woodwardia vastaan ja lytännyt Rage-kirjan. Trump myös kyseenalaisti sen, miksi hänen koronasitaattejaan pantattiin yli puoli vuotta.

Haastatteli Trumpia 18 kertaa

Rage on jatkoa Woodwardin edelliselle Trump-kirjalle Fear: Trump in the White House, joka julkaistiin kaksi vuotta sitten. Fear-kirjassa kuvattiin muun muassa Trumpin hallinnon kaoottisuutta.