Päätoimittajan kommentti: Paljastuskirja vetää Niinistön Yhdysvaltain valtakamppailun välikappaleeksi – Boltonin vuodoissa piilee Suomelle riski

Suomi mainittu jälleen kansainvälisissä yhteyksissä! Eikä missä tahansa yhteyksissä, vaan suorastaan suurvaltapolitiikan keskiössä! Viikonvaihteessa tuli julki uusia otteita Trumpin ex-neuvonantajan kirjasta The Room Where It Happened. Vuodetuissa osuuksissa Bolton kuvailee uskottavan yksityiskohtaisesti kesän 2018 tapahtumia Helsingissä, jossa Trump kohtasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Sauli Niinistö toimi huipputapaamisen isäntänä.