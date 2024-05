Kirjeenvaihtajan kommentti: Näillä neljällä tavalla Trumpin oikeudenkäynnin päätös voi vaikuttaa presidenttikisaan

Trumpia vastaan on yhteensä neljä rikosoikeudenkäyntiä, mutta New Yorkin hyssyttelyrahoihin liittyvä kirjanpitorikosoikeudenkäynti vaikuttaa olevan ainoa, joka ehditään käydä ennen vaaleja. Juuri siksi tällä tapauksella voi olla pitkäkestoiset seuraamukset Yhdysvalloille.

1. Tuomio asettaisi rikollisen varjon Trumpin ylle

Tähän mennessä Trump on onnistunut käyttämään oikeudenkäyntiä taitavasti hyväkseen, mutta tuomio muuttaisi tapahtumien suunnan. Trump on maalannut koko oikeudenkäynnin olevan syyttäjä Alvin Braggin poliittinen ajojahti.

Bragg on puoluetaustaltaan demokraatti, joten väite on uskottava monelle hänen kannattajalleen ja sen avulla Trump on kerännyt rahaa oikeuskuluihin. Mikäli Bragg onnistuu vakuuttamaan valamiehistön yksimielisesti siitä, että Trump on syyllistynut rikoksiin, se voi vaikuttaa pienen mutta merkittävän äänestäryhmän mieliin.