Floridan nestori nousi legendaarisen Mario Lemieux'n rinnalle historiallisilla maaleilla – suomalaiset isossa roolissa

Floridan Brad Marchand teki kaksi maalia NHL:n viidennessä loppuottelussa ja nousi Stanley cup -historian yhdeksi tehokkaimmakis pelaajaksi. Kokenut kanadalainen kehui vuolaasti suomalaisia ketjukavereitaan.

37-vuotias Marchand aloitti Edmontonia vastaan viidennen finaalin maalinteon avauserässä Anton Lundellin syötöstä. Toisen ottelun maaleistaan kokenut kanadalainen iski puolestaan Eetu Luostarisen passista. Marchandin toinen maali oli erityisen komea. Hän kiepautti näppärästi kokeneen Corey Perryn ohi ja tuikkasi kiekon maalivahdin jalkojen välistä sisään. Media tiedusteli kanadalaiselta osumasta ottelun jälkeen.

– Tilanne lähti, kun "Luusti" sai mailan väliin. Minä yritin vain päästä keskelle ja saada kiekon sisään. En tiedä tarkalleen, mitä tapahtui. En ole nähnyt hidastusta, Marchand sanaili.

Katso Marchandin maalit jutun ylälaidan videolta.

Eetu Luostarinen ja Anton Lundell onnittilevat Brad Marchandia (kesk.).2025 NHLI

Marchand nousi maaleillaan NHL:n toiseksi pelaajaksi Mario Lemieuxin rinnalle, joka on kyennyt vähintään viiteen maaliin Stanley cup finaaleissa viimeisen 59 vuoden aikana. Marchandin finaaliosumat ovat syntyneet vuosina 2011 ja nyt 2025.

– Joskus kiekko vain pomppii suotuisasti, Marchand kommentoi nöyränä ottelun jälkeen.

Kesken kauden Bostonista Floridaan hankittu Marchand on ollut Panthersin ryhmässä erittäin tärkeä palanen ja muodostanut Luostarisen ja Lundellin kanssa todella kovan ketjun, joka on ollut esimerkiksi plusmiinustilastolla mitaten aivan maaginen. Marchand ja Lundell ovat NHL:n tilaston kärjessä pluslukemalla +18. Marchand on ollut ketjunsa tehokkain pudotuspeleissä pistein 10+10.