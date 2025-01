Kommentti: Teemu Selänteeltä höpöpuheita Mikko Rantasesta

Jääkiekkolegenda Teemu Selänteen ulostulo Mikko Rantasen NHL-sokkisiirrosta sisälsi asiaa, mutta myös miljoonansa jo tehneen kiekkoeläkeläisen höpöpuhetta, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

Colorado Avalanchessa Stanley Cupin voittaneen Mikko Rantasen siirto Carolina Hurricanesiin iski kovaa ympäri kiekkomaailmaa viime viikonloppuna. Se oli tiedossa, että Rantasen ja Avalanchen seurajohdon väliset jatkosopimusneuvottelut olivat kiharaiset, mutta liike oli silti yllättävä.

Valtava siirto on poikinut myös paljon erilaisia näkemyksiä. Maanantaina oli itsekin urallaan kauppatavaraksi joutuneen Teemu Selänteen vuoro.

Selänteen X:ään julkaisemista kirjoituksista paistoi läpi vuosien kokemus NHL-maailmasta.

Sekä Coloradoa että Rantasta voi pitää ainakin näin tuoreeltaan kaupan häviäjinä, sillä suomalaishyökkääjän aika seurassa oli huiman menestyksekästä.

Rantanen ja Nathan MacKinnon muodostivat äärimmäisen pelätyn tutkaparin, jolle veti käytännössä vertoja vain Edmonton Oilersin hirmutandemi Connor McDavid–Leon Draisaitl. Takanaan heillä oli NHL:n todennäköisesti paras puolustaja Cale Makar.

Lisäksi Selänne puhuu fanien mielipahasta ja siitä, että Colorado on upea paikka pelata jääkiekkoa. Siirtyminen uuteen seuraan on myös aina riski.

Totta joka sana.

Tästä huolimatta Selänne ampuu kiekon myös ohi maalin ja rännin kautta omaan päähän.

– Itse en olisi lähtenyt mistään hinnasta, Selänne kirjoittaa Rantasen Carolina-siirtoon viitaten.

Tämä Selänteen kommentti on täyttä huuhaata ja täysin epäreilu Rantasta kohtaan. Ensinnäkin Selänne puhuu miljoonansa jo ansainneen kiekkoeläkeläisen asemasta. Toiseksi hänelläkin olisi varmasti ollut "hinta" kyseisessä tilanteessa. Ja kolmanneksi kommentti viittaa siihen, että päätös lähteä oli täysin Rantasen.

Selänne myös linjasi, että "jos peli kulkee ja olet onnellinen oikeassa ympäristössä oikeiden ihmisten ympäröimänä, vaikkakin pikkaisen alipalkattuna, niin olet varmasti oikeassa paikassa".

Juttu jatkuu videon alla.

1:26 Näin Mikko Rantanen kommentoi sopimusneuvottelujaan MTV Urheilulle ennen siirtoa Carolinaan.

Rantanen on itse sanonut Ilta-Sanomille, että hän oli valmis tulemaan palkkapyynnössään vastaan. Lisäksi suomalaisen näkemyksen mukaan neuvottelut olivat vielä kesken, ja niiden päättyminen sokkikauppaan yllätti.

Kaikki tämä viittaa siihen, ettei päätös ollut puhtaasti Rantasen, vaan monen tekijän summa. Oli yhteistä halua jatkaa, mutta näkemyserot palkasta yhdistettynä Coloradon pelkoon Rantasen menettämisestä ilman korvausta johtivat siihen, että seura veti liipaisimesta.

Rantasen leirin kerrotaan vaatineen ainakin jossain vaiheessa 14 miljoonan vuosiansioita, ja Coloradon viimeisen tarjouksen on uutisoitu olleen 11,75 miljoonaa. Totuus ei todennäköisesti tule koskaan julki, ja Rantasen todellista arvoa palkkakaton kasvaessa jatkuvasti on lähes mahdotonta haarukoida aukottomasti. Viime kausien otteet huomioiden suomalaisen palkkanauhan pohjalla oleva luku olisi syytä olla vähintään 12-13 miljoonan luokkaa. Voi olla, ettei Colorado ollut valmis tähän.

Ja vaikka usein puhutaan kiekkoromanttisesti siitä, että tähtipelaajan on hyvä suostua hieman alennettuun palkkaan seuran menestystoiveiden maksimoimiseksi, on hyvä muistaa, että Stanley Cupin jo voittanut 28-vuotias Rantanen on solmimassa NHL-uransa merkittävintä sopimusta. Mahdollisessa 6-8 vuoden aikaikkunassa esimerkiksi kahden miljoonan vuosittainen palkanalennus olisi aikamoista hyväntekeväisyyttä.