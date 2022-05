Leijonien NHL-apu Joel Armia sai Porissa erikoisen lempinimen – Karri Kiven hyllytys kasvatti sisua: "Mikä kurkijalka tuo on!"

Leijonien Joel Armia, 28, on pelannut lähes 400 NHL:n runkosarjaottelua, mutta suurelle kiekkoyleisölle hän on melko tuntematon. Armia on tehnyt harvinaislaatuisen uran, joka on vaatinut valtavan henkisen ja fyysisen työn. Aikuisuran alku Ässissä ja NHL-uran ensitaipaleet eivät olleet silkkaa paraatimarssia.