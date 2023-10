Kommentti: Näihin Jonne Halttusen sanoihin tiivistyy Kalle Rovanperän musertava mestaruuskaava – numerot puhuvat kovaa kieltään

LUE MYÖS: Sebastien Ogier lausui muiden kannalta pelottavaa tekstiä Kalle Rovanperästä

Rovanperän toista mestaruuskautta on hyvä lähteä purkamaan hänen tärkeimmän taustavoimansa, niin ikään kaksinkertaisen maailmanmestarin, kartturi Jonne Halttusen sanoista. Halttunen kommentoi Keski-Euroopan MM-ralliviikonlopun aikana MTV Urheilun haastattelussa sitä, mikä ensimmäisen maailmanmestaruuden jälkeen muuttui.

– Tippui tietynlainen kivi harteilta. Tietää, että nyt sellainen asia on saavutettu, ja tietää sen sapluunan, millä sen voi saavuttaa. Se, mikä on ehkä muuttunut, niin emme me tänä vuonna ole enää pyrkineet voittamaan joka rallia. Eikä ehkä ole sellaista painettakaan voittaa joka rallia, vaan katsotaan niitä pisteitä. Totta kai sarjassa pitää olla nopein ja voittaa kisoja, mutta ei ehkä pakon edessä.

Tämä tiivistys selittää osaltaan sen, miksi Toyota-kaksikon kausi ei ehkä joidenkin mielestä ole ollut yhtä säkenöivä kuin edellinen.

Tilastotkin siitä toki kertovat.

Jos viime vuonna voittoja tuli kuusi, nyt niitä on koossa kolme. Palkintosijoja (3–3–1) on toki vain yksi vähemmän kuin viime kaudella (6–1–1). Mutta jos Rovanperä oli vuosi sitten mestaruuden ratkettua ollut johtoasemsassa kaikkiaan 75 erikoiskokeen ajan koko kaudella, nyt vastaava lukema on 50 – siis peräti kolmanneksen pienempi.

Suurin syy tähän on se, ettei Rovanperä ole ollut perjantaipäivinä – aurauspäivinä, joista niin kovin usein puhutaan – aivan yhtä hurjana kuin vuosi sitten.

Juttu jatkuu tilastojen jälkeen.

Rovanperän saldo lumi- ja sorarallien perjantaipäivinä:

lähtöpaikka keskimäärin: sijoitus päivän jälkeen keskimäärin: ero kärkeen keskimäärin: 2023: 1 4 +31,1 2022: 1 3 +10,4

Rovanperän ero (s/km) pohja-aikaan eri ajopäivinä:

torstai: perjantai: lauantai: sunnuntai: 2023: 0,39 0,28 0,04 0,17 2022: 0,96 0,24 0,09 0,18

Rovanperän pohja-ajat eri ajopäivinä:

torstai: perjantai: lauantai: sunnuntai: 2023: 2 20 34 16 2022: 18 29 17

Toisaalta: lauantaisin Rovanperä onkin sitten ollut vielä viime vuottakin parempi. Vauhti on ollut muihin verrattuna täysin ylivertaista, ja pohja-aikoja on kaikkiaan 72, joista 34 pelkästään lauantaipäiviltä. Kuvaavaa on, että koko sarjassa seuraavaksi eniten pohja-aikoja ajaneella tallikaveri Sébastien Ogierilla niitä on 36 – siis kaikilta ajopäiviltä ja koko kaudella yhteensä.

Rovanperän kohdalla on viimeisten kahden vuoden aikana puhuttu monesti hänen perusvauhdistaan, joka on kovempi kuin kenelläkään toisella.

Tämä mestaruuden mahdollistava ominaisuus kiteytyy alla oleviin numeroihin.

Rovanperän vauhti pohja-aikaan verrattuna on sarjan parasta sekä yksittäisien väliaikojen että kokonaisten erikoiskokeiden kautta verrattuna. Väliaikapisteiden välissä eroa nopeimpaan tulee keskimäärin 0,26 ja ek-ajoissa 0,18 sekuntia kilometrillä.

Tässä katsannossa ero ek-aikojen hyväksi on reilusti suurempi kuin kenelläkään kilpailijoista, yli 30 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei Rovanperän tarvitse ottaa pätkien varrella minkäänlaisia tarpeettomia riskejä, ja silti hän on koko pätkän mitassa muita nopeampi.

– Tietynlainen järkevyys ja rauha siihen on tullut, Halttunen sanoi.

Kun tähän yhdistää äärimmilleen viedyn sitoutumisen ja täysin poikkeuksellisen lahjakkuuden, kyseessä on muiden kannalta murskaava yhdistelmä.

E ro (s/km) nopeimpaan väliaikapisteiden välillä ja koko erikoiskokeella: