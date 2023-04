Kommentti: Tappara löi kylmäävän totuuden pöytään – koko tarina tiivistyi yhdessä haastattelussa

Tapparan ja HIFK:n välieräsarja alkoi kummallisissa merkeissä. Vaikka Tappara väläytteli osaamisellaan ensihetkillä, ei se silti ollut the Tappara. Eli tasapainoinen, suorastaan virheetön kollektiivi.

HIFK lähti kolmanteen otteluun pahasti vajaamiehisenä. Sen kokoonpano oli hävyttömän huono, eikä keskiviikon taistolta voinut odottaa mitään muuta kuin yhtä lopputulemaa. Sitä, että klassinen voittolaulu ”Tappara on terästä” lähtee soimaan Nokia Arenan kaiuttimista.

Tappara on pelin kaikissa pienissä yksityiskohdissa parempi kuin HIFK. Niin molempien maalien lähellä, siinä, miten se pystyy antamaan jatkopainetta, riistopelaamisessa kuin myös suorahyökkäyspelaamisessa. Ja nyt myös siinä, miten se saa myllytettyä pitkiä hyökkäyksiä HIFK:n päädyssä. HIFK:n sitkeä ja energinen luonne valuu nyt Nokia Arenan jääputkia pitkin onkaloihin.

Tappara on kuin kiskoilla kulkeva masiina, joka tokenee pienistä sähköratavaurioista paremmin kuin Väylävirasto koskaan.

Mihin Tappara kulminoituu? Siihen, mitä sen taitohyökkääjä Kristian Tanus sanoi pelin jälkeen C Morelle.

– Meidän hyökkäyspelaamisemme ja se, miten pysyimme kiekossa, ei ollut kauhean hyvää. Träppi vuosi ihan kamalalla tavalla. On tuossa vielä paljon parannettavaa, Tanus tokaisi.

Tanuksen kommentit kertoivat armotonta kieltä Tapparan voittamisen kulttuurista. Henkselit eivät pauku edes niillä hetkillä, kun se on julmetun hyvä.

Ja se on pelottavaa se.

Tapparan rutiiniosaaminen on niin korkealla tasolla, että on vaikea nähdä, miten joku joukkue voisi voittaa sen neljästi tämän kevään aikana. Tähän kysymykseen on yritetty löytää vastauksia, mutta niitä ei vain meinaa löytyä.