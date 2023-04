Petteri Sihvonen: Tapparan pelissä on hämmästyttävän jykevä piirre – "Siinä Euroopan kovin"

Tappara voi jo tänään tiistaina varmistaa finaalipaikkansa, kun välieräsarja jatkuu Tampereella. Voitot ovat tällä hetkellä kirvesrinnoille 3–1.

HIFK:n ja Tapparan sarjassa on nähty isoja käänteitä. Vielä Helsingissä IFK hallitsi ensimmäistä ja toista kamppailua. Tampereella se on ollut pahasti perässä.

– Tappara on tehnyt hurjan ryhtiliikkeen. Fakta on se, että heidän jalkansa ei liikkunut Helsingissä – syystä tai toisesta. He ovat kiistäneet sen, että he olisivat harjoitelleet pankkiin. Ensimmäinen ja toinen peli olivat todella hämmentäviä. Olisihan se toki eeppistä, jos Tapparassa olisi suunniteltu se, että he iskevät nyt Tampereen peleissä. Heillä on nyt ihan uusi vaihde silmässä. He eivät ole ihan vielä sillä tasolla, missä he olivat CHL:n ratkaisupeleissä, mutta kaukana ei olla siitä. Se on voittavan joukkueen merkki, että pystyy pistämään vielä pykälän tai kaksi lisää koneeseen, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen analysoi.

Sihvosen mukaan Tapparalla on vielä potentiaalia varastossa.

– Hyvä esimerkki on Veli-Matti Savinainen, joka ei ole antanut vielä kaikkeaan. Toki, jo se, että he ovat pudottaneet HIFK:n kyydistä, on kova suoritus. Toki siinä auttoi se, että HIFK pelasi kolmannessa ottelussa ilman Juha Jääskää, Eetu Koivistoista ja Ilari Melartia. Samaan aikaan Tappara kuitenkin paransi selvästi kahteen aiempaan peliin nähden.

Yksi todella jykevä piirre

Mutta miksi HIFK on pudonnut kelkasta?

– HIFK on elänyt Kristian Vesalaisen ja Iiro Pakarisen suoritusten varassa. He olivat aiemmin se veturi, joka antoi uskoa muulle joukkueelle. Nyt Leevi Teissala on pelannut hyvin, mutta tuo on jäänyt pelkäksi kuriositeetiksi. Heidän on ihan pakko rakentaa koko homma yhden kovan nyrkin varaan. Sitä kautta he voisivat vähän horjuttaa Tapparaa. Miksi homma on jäänyt vajaaksi? Tappara pelaa todella tiiviisti ja se lyö heti vastustajan hyökkäysaikeet poikki. Ensimmäinen isku on todella raju. Tappara on siinä Euroopan paras joukkue, Sihvonen väittää.

– HIFK:n hyökkäysrakenne ei tarjoa sille minkäänlaisia etuja tai aseita. Tappara iskee niin pahasti kiinni. Vain HIFK ykkösnyrkki voi murtaa tuon taidolla ja juonikkuudella, mutta pitkä on tie. Tappara on niin kamppailuvoimainen joukkue ja he pelaavat niin lähellä toisiaan, että sieltä on vaikea löytää mitään rakoja, Sihvonen jatkaa.

HIFK sai neljänteen kohtaamiseen apuja, kun Jääskä ja Koivistoinen palasivat kehiin. Sekään ei auttanut.

– HIFK voi olla parhaimmillaan hetken aikaa loistelias, mutta se voi olla myös niin huono, mitä se oli 55 minuutin ajan Lukkoa vastaan pelatussa kuudennessa pelissä. Tuossa näkyy organisaatiotason haamut taustalla. Heille tulee ikään kuin ajatus siitä, että taasko HIFK:lle käy näin. Se on sietämätön paine, mitä Pakarinen ja Vesalainen joutuvat yksin kantamaan, Sihvonen perkaa.