Kommentti: Tapparaan tiivistyy vihattua kauneutta – tämän takia SM-liigan kevät on päättymässä juuri odotetulla tavalla

Vuodet vaihtuvat ja sama laulu toistuu syksystä toiseen. Kun SM-liigan suurimpia mestarisuosikkeja lähdetään listaamaan, on Tappara joka kerta tapetilla.

Jos se ei ole suurin suosikki, se on vähintään ykkösryhmässä.

Voittaminen, vittumaisen hyvän puolustamisen kautta. Kahvakiekko, ainakin vanhoina aikoina. Ja life is life, joka tulee uniin asti.

Tappara on ollut jo pitkään tiiviisti viisikkona puolustava joukkue, joka ei anna millään periksi. Ne illat, kun Tappara olisi luokaton, loistavat poissaolollaan. Kokeneiden pelaajien tuoma rutiini näkyy joka ikisenä arki-iltana Lappeenrannassa, Jyväskylässä, Hakametsässä tai Nokia Arenalla.

Puhutaan jatkumosta ja pitkäjänteisestä menestymisen kulttuurista. Tahosta, jolla on useiden kymmenien vuosien pituiset juuret.

Tappara on ollut niin pitkään jo niin hyvä, että sitä tarkistellessa huomio kiinnittyy herkästi ärsykkeisiin. Usein pelkästään siihen, mikä Tapparassa ärsyttää tai mitä kuohuttavaa kirvesrinnat tekevät.

Sen taakse unohtuu se, että Tappara on urheilullisesti SM-liigan ykkösseura.

Aivan sama laulu on jatkunut TPS-finaalisarjassa. Tappara aloitti rutinoituneesti ja löi pöytään perussuorituksen, joka riitti ensimmäiseen kiinnitykseen. Kun TPS laittoi lauantaina jalan kaasulle, Tappara vastasi. Se selvisi tiukan paineen alla.

Silti moni saattaa vieläkin kysellä sitä, onko Tapparalta nähty vielä kaikkea? Kuinka paljon on vielä varastossa? Se kertoo raakaa kieltä Tapparan nykyisen ryhmän potentiaalista.

Ja mitä Savinainen onkaan tehnyt? Hän on ollut yksi Tapparan tärkeimmistä yksilöistä. On tehtävänantona ollut sitten TPS:n tähtien pimennys tai mikä tahansa.

Puhumattakaan Leskisestä, joka on ollut pudotuspelien ylivoimaisesti paras puolustaja.

He, eli Savinainen ja Leskinen, olivat kuin kaksi kirsikkaa kakun päälle. Viimeisiä silauksia mestariteoksessa. He paikkasivat niitä puutteita, mitä Tapparalla oli.

He toivat rutkasti lisää erikoistilanneosaamista, mikä on antanut Tapparalle happea.

Kaiken pohjalla on kuitenkin ydinosaaminen. Peli.

Eli juuri se osa-alue, mikä on kuin punainen viitta monille katsojille. Vihan kohde.

Tappara on parhaimmillaan tai pahimmillaan kuin dieselveturi. Se jyskyttää tylsän varmasti eteenpäin. Hyvällä kiskopätkällä se kaivaa vielä lisää vauhtia koneistostaan. Jos sitä vaaditaan.

Tapparan pelissä kaikki pohjautuu puolustusvalmiuteen. Jotta Tapparaa vastaan pääsee avopaikalle, vaaditaan siltä nukahdusta. Tapparan ytimen puolustaminen on ollut jo pitkään erittäin laadukasta. Puhumattakaan siitä, missä se on juuri nyt.

Ainoa pieni horjutusmahdollisuus tulee erikoistilanteiden puolelta. Sielläkin Tapparan alivoima on häkellyttävän laadukasta.

Tappara on kuin petollinen käärme, joka puremisen sijaan kietoutuu kaulan ympärille ja tukahduttaa happitiet. Se ei anna mahdollisuuksia viidellä viittä vastaan ja se osaa ottaa terän pois vastustajan tähtipelaajien ylivoimaryhmistä.

Kaiken kruunaa vahva maalivahtipeli. Sekin on kunnossa, kiitos Christian Heljangon, joka on näyttänyt epäilijöilleen närhenmunat.

Vaikka lopputulema voisi näyttää kliiniseltä ja suorastaan tylsältä, on sen takana jotain suurenmoisen kaunista.

Tappara on SM-liigan tämän kauden paras joukkue. Niin pelillisesti kuin urheilullisen rakennustyön kannalta. Parasta materiaalia luotsaa tämän hetken paras valmentaja.

3–0 finaalisarjassa on raaka osoitus siitä, miten Tappara on parempi kuin kukaan muu. SM-liigan pudotuspelikevät on päättymässä juuri niin, kuin saattoi odottaa.