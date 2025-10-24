Suomen naisten jalkapallomaajoukkue hävisi Tampereella Kansojen liigan nousukarsinnan ensimmäisen ottelun Tanskalle musertavasti 1–6.
Lue myös: Kommentti: Tampereen illassa nähtiin häpeällinen näytelmä
Toinen osa pelataan tiistaina Kööpenhaminassa.
Tanska karkasi Helmareilta jo avauspuoliajalla vieden sen 3–0. Suomalaisten ainoa onnistunut hetki koettiin, kun Lotta Lindström viimeisteli ottelun loppuvaiheissa uransa ensimmäisen A-maajoukkuemaalin.
Helmareiden kapteeni Linda Sällström pelasi maajoukkueuransa viimeisen kotiottelun, ja siksi kotiyleisö taputti asiaankuuluvasti seisten, kun maaottelu numero 156 päättyi tunnin kohdalla.
Otteluparin voittaja pelaa tulevissa MM-karsinnoissa A-liigassa ja varmistaa samalla paikan MM-jatkokarsinnoissa. Häviäjä pelaa MM-karsinnat B-liigassa.