Näin väestön ikääntyminen iskee suomalaisten arkeen: Omakotitaloille ei löydy ostajia, koulutuspaikkojen ja päiväkotien määrä tippuu

Video: Asiantuntija: Suomen syntyvyysluku on huono eurooppalaiseksi arvoksi.

Jos lapsia on alueella entistä vähemmän, päiväkoti menee kiinni. Jos omaan taloon haluavia perheitä on vähemmän, omakotitalon myyminen voi vaikeutua entisestään. Jos työikäisten määrä laskee, eläkkeiden maksaminen vaikeutuu.

1. Koulutuspaikkoja ja päiväkoteja karsitaan



Muuttotappioalueilla huomataan ensimmäisenä, että kaikkia päiväkoteja ei kannata pitää auki. Samaan aikaan monessa suuressa kaupungissa päiväkoteja pitää rakentaa lisää. Esimerkiksi Helsinki päivitti lokakuun lopulla omaa kasvuennustettaan ylöspäin. Päivitetyn ennusteen mukaan 2020-luvulla varhaiskasvatukseen tulevien ikäluokkien kasvu on lähes 500 lasta vuodessa.

Aluetutkija Timo Aron mukaan ensi vuonna julkaistava alueellinen väestöennuste tuo esiin "pirullisen yhteiskunnallisen, alueellisen ja yksilöllisen ilmiön", sillä muutokset tulevat esiin vasta pidemmällä aikavälillä. Jos jollakin alueella lasten määrä ei enää välttämättä riitä päiväkodin tai koulun säilyttämiseen, muuttokynnys alueelle nousee. Aro muistuttaa, että neljä viidesosaa maan sisällä muuttavista on nuoria tai nuoria aikuisia.

2. Omakotitalolle ei löydy ostajaa



Omakotitalojen myyminen vaikeutuu, kun lapsia on entistä vähemmän ja lisäksi ihmiset tykkäävät asua entistä enemmän palveluiden äärellä. Omakotitalojen hinnat ovat viime vuosina säilyttäneet arvonsa lähinnä pääkaupunkiseudulla, sen kehyskunnissa ja muutamissa muissa suurissa kaupungeissa. Uusien omakotitalojen rakentaminen on nousukaudella niukassa kasvussa, mutta ei lähelläkään finanssikriisiä edeltäviä lukuja.

– Vaikka taloudessa menee paremmin, ei isompien asuntojen markkinoilla ole ryntäystä. Vielä on hieman liian aikaista sanoa tuleeko tilantarvetta, mutta vaakakuppi alkaa kallistua siihen, että entiseen malliin ei hankita isompia asuntoja, arvioi Rakennusteollisuuden Pakarinen.

Myös kerrostaloasuntojen hinnat ovat nousseet lähinnä pääkaupunkiseudulla ja muutamissa muissa suuremmissa kaupungeissa. Edes maaseudun puolta pitävän keskustan pääministerikausi ei ole hillinnyt kaupungistumista, vaan kaupungistuminen on viime vuosina tarkoittanut kasvun kiihtymistä suurimmilla kaupunkiseuduilla ja jopa maakuntien kakkoskaupungit ovat olleet vaikeuksissa.

Vuodesta 2015 vain noin 20 Suomen yhteensä noin 70 kaupunkiseudusta on kasvanut edes yhdellä asukkaalla, sanoo Aro. Suomessa on yli 300 kuntaa, joista vain reilut 70 on kasvajien joukossa.