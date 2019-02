Kommentti: Nuoret – käyttäkää ääntänne! Tulevissa vaaleissa ratkaistaan, toteutuuko sukupolvien välinen tasa-arvo

Työllisten määrä pienenee, väestörakenne on ongelmallinen ja syntyvyys laskee kahdeksatta vuotta peräkkäin. Työllisyysaste on vain 72 prosenttia, vaikka meillä on takana kolmen vuoden mittainen kasvuvaihe. Suomessa on 240 000 työtöntä ja samaan aikaan usealla alalla on työvoimapulaa.