Alkusyksyn EM-kisoissa Susijengin joukkueeseen kuulunut Jacob Grandison ei odotetusti ole mukana 14 pelaajan listalla, jonka miesten koripallomaajoukkueen valmennusjohto nimesi maanantaina Suomen ensimmäisiin MM-karsintaotteluihin.
Grandisonin nimi puuttui jo Kansainvälisen koripalloliiton Fiban alustavalta pelaajalistalta viime viikolla. Grandison on ollut viime viikot sivussa ranskalaisen seurajoukkueensa Boulazacin peleistä elo-syyskuun EM-kisoissa tehdyn testin takia. Grandisonin testistä kertoi lokakuussa ranskalainen Bebasket.fr-sivusto.
EM-kisoissa neljänneksi yltäneestä Suomen joukkueesta on MM-karsintojen ensimmäisessä vaiheessa mukana yhdeksän pelaajaa, muun muassa kapteeni Sasu Salin ja Euroliigassa pelaavat Mikael Jantunen ja Miikka Muurinen.
Suomi kohtaa ensi perjantaina Unkarin vieraskentällä. MM-karsintojen ensimmäisessä kotiottelussaan Suomi kohtaa Espoossa Ranskan ensi viikon maanantaina.
Miesten koripallomaajoukkue MM-karsintaotteluihin 28. marraskuuta ja 1. joulukuuta:
Sasu Salin Estudiantes (Espanja), Olivier Nkamhoua Pallacanestro Varese (Italia), Henri Kantonen Kataja Basket, Perttu Blomgren Mitteldeutscher (Saksa), Mikael Jantunen Fenerbahce (Turkki), Elias Valtonen CB Granada (Espanja), Alexander Madsen A.S. Karditsas (Kreikka), Edon Maxhuni Gravelines-Dunkerque (Ranska), Miikka Muurinen Partizan Belgrad (Serbia), Mustapha Amzil KB Trepca (Kosovo), Andre Gustavson Karhu Basket, Ilari Seppälä KTE-Duna (Unkari), Severi Kaukiainen BC Kalev/Cramo (Viro), Touko Tainamo USK Praha (Tshekki).
Päävalmentaja Lassi Tuovi, valmentajat Joonas Iisalo, Teemu Rannikko, Samuli Nieminen ja Kim Forsblom.