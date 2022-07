Kommentti: Suomen maajoukkueen päävalmentaja on rampa ankka

Eilisen Tanska-tappion myötä Helmareiden jatkohaaveet käytännössä kariutuivat Englannin EM-kisoissa. 61-vuotiaan ruotsalaisluotsin nykyinen valmentajasopimus puolestaan ulottuu kuluvan vuoden loppuun asti, mutta jo nyt on käytännössä varmaa, ettei jatkosopimusta ole tiedossa. Toki hyvin mahdollista on sekin, ettei Signeul itsekään haluaisi jatkaa joukkueensa peräsimessä.

Kokenut Signeul on herättänyt rouhealla johtamistyylillään mielipiteitä puolesta ja vastaan, mutta kylmä fakta on se, että hän on saanut tehtävässään aikaan viiden vuoden aikana myös positiivisia asioita.