"EU on epäonnistunut totaalisesti rokoteasiassa" – ottaisivatko Pöllöraadin päätoimittajat Sputnik-rokotteen?

Uutisaamun Pöllöraadissa MTV Uutisten päätoimittajalta Ilkka Ahtiaiselta MustReadin päätoimittajalta Anne Moilaselta ja Talouselämän päätoimittajalta Jussi Kärjeltä kysyttiin, ottaisivatko he Sputnik-rokotteen jos sellaista tarjottaisiin.

– Olen skeptinen. En usko, että se on yhtä hyvä rokote kuin länsimaiset. Haluaisin vaikuttaa siihen, mikä rokote minuun pistetään, Moilainen perustelee.

– Aistin suurvaltapolitiikkaa. Se on ollut Venäjälle merkittävää, että he saivat ensimmäisten joukossa rokotteen. Vähän sama kuin kuuraketti ja ydinase. Nyt on rokote, Moilanen jatkaa.