Suomi voisi halutessaan tilata Sputnik-rokotetta: Ex-suurlähettiläs pitää Venäjän tarjouksen motiivia poliittisena – "Pyrittävä ratkaisuun, joka vahvistaa eikä heikennä"

– Tilanne on tietysti monella tapaa tarkan pelin paikka. Onko se poliittisesti järkevää ja tarkoituksenmukaista, siinä on kahteen suuntaan vieviä näkökohtia. Suomen kyllä kannattaa hyvin tarkasti asemoida itseään EU-rintamaan ja pyrkiä Sputnikin osalta ratkaisuun, joka vahvistaa eikä heikennä.

– Venäjä tekee näitä tarjouksia monista syistä, mutta päällimmäisin motiivi on, näin väittäisin, poliittinen. Me emme saa tarjousta siksi, että meillä on siniset silmät, vaan Venäjä pyrkii heikentämään EU-maiden solidaarisuutta ja siihen liittyy monenlaisia näkökohtia. Venäjähän on myös käynyt disinformaatiokampanjaa länsimaisia rokotteita vastaan.