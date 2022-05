Kommentti: Snookerissa 2000-luvun suurin ottelu – yli puolen miljoonan MM-potti vain sivuseikka Ronnie O'Sullivanille

Tuon kevään jälkeen Trump on haalinut enemmän ranking-titteleitä kuin kukaan muu, myös maailmanmestaruuden vuonna 2019. Mutta hän on pysynyt enemmän suurturnauksia valloittaneen O'Sullivanin varjossa.

Viimeisen reilun vuosikymmenen aikana kaksikko on käynyt vastakkain useita eeppisiä finaaliotteluita, päällimmäisenä vuoden 2014 UK Championshipin huipennus, jonka O'Sullivan voitti 10-9 hämmästyttävien vaiheiden jälkeen.

– Mestaruuteen vaaditaan 18 erävoittoa – Palkintorahat: Mestarille 595 000 euroa, kakkoselle 240 000 euroa – Ottelu pelataan neljässä jaksossa: sunnuntaina kello 15 ja 21 sekä maanantaina kello 15 ja 21 – O'Sullivanilla on kuusi mestaruutta (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020), Trumpilla yksi (2019)

Listalta on kuitenkin puuttunut se kaikista kirkkain helmi: Kahden sukupolviensa ehdottoman ykköspelaajan kohtaaminen MM-finaalissa.

MM-kisoista O'Sullivanilla ja Trumpilla on yksi yhteinen muisto, kevään 2013 välierä. Tuolloin kokeneempi tähti oli parempi lukemin 17-11 ja hän eteni lopulta uransa viidenteen mestaruuteen.

Nyt O'Sullivan hakee seitsemättä MM-titteliä, mikä veisi hänet tasoihin Stephen Hendryn kanssa modernin aikakauden ykkösnimenä. Tämä mahdollisuus on näkynyt O'Sullivanin olemuksessa Sheffieldissä. Hän on ollut keskittyneempi, määrätietoisempi ja armottomampi.

Tiellä on enää Trump, joka himoitsee uransa toista mestaruutta. Useamman kuin yhden maailmanmestaruuden pelaajia on lajin lähes satavuotisessa MM-historiassa 13 – heistä vain viisi on aktiivipelaajia.