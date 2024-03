Kommentti: Antti Pennanen sanoi merkilliset sanat, jotka särähtivät korvaan – tähän tiivistyy SM-liigassa vireillä oleva jättiyllätys

Ilveksen leiri kiehui keskiviikkona Kuopiossa pelatun neljännen puolivälieräottelun jälkeen. Tupsukorvat tunsivat kokeneensa vääryyttä, kun KalPan 3–2-voittomaali osoittautui paitsioksi.

Ilveksen päävalmentaja Antti Pennanen puhui yhtäkkiä kahdesta paitsio-osumasta. Toinen näistä löytyi kuitenkin omalta puolelta, sillä samainen erhe nähtiin myös Ilveksen 2–1-johtomaalissa.

Ilveksen oleellisin murhe liittyi kuitenkin kurittomuuteen. Se ei näyttänyt henkisesti vakaalta joukkueelta, vaan sen keskittyminen ohjautui aivan vääriin asioihin.

Pelin jälkeen tupsukorvien päävalmentaja Pennanen sanoi Olvi Areenan ytimessä sanat, jotka särähtivät korvaan.

– Tämä on kasvun paikka, niin minulle, joukkueelle kuin kaikille tässä, Pennanen ilmaisi.

Kasvun paikka? Eikö sellainen ollut jo viime keväänä Pelicans-välieräsarjan rajun kyykkäyksen kohdalla?

***

Tampereen Ilves oli nykyiseen kevääseen lähdettäessä SM-liigan suurin mestarisuosikki. Sillä oli laatua joka sektorilla, sen kärki oli todella terävä ja sen peli oli kuin rakennettu tulevia karkeloita varten. Lähes kaikki oli balanssissa.

Ainoa iso kysymysmerkki kohdistui sen heikkoon kotipelaamiseen. Päävalmentaja Pennanen oli puhunut jo talven aikana paineista, joita Ilves kantaa hartioillaan aiemman menestymättömyyden myötä.

Pennanen käytti jopa yllättävältä kuulostanutta Toronto Maple Leafs -vertausta.

Nyt Ilves on mennyt kipsiin KalPa-sarjassa. Sen peli tuottaa yhä maalipaikkoja, mutta kliinisyys loistaa poissaolollaan.

Runkosarjassa hurjaa jälkeä tehneestä Ilveksen kärkiosastosta ainoastaan Eemeli Suomi on pelannut kelvollisella tasolla. Tuore pistepörssivoittaja Oula Palve on ollut aivan tuuliajoilla. Nuori maalitykki Jani Nyman on kadonnut kuvasta, Joona Ikonen yrittää vähän väläytellä ja Matias Mäntykivi on kaukana parhaastaan. Puhumattakaan Petr Kodytekistä, jonka taso romahti jo siinä vaiheessa, kun hän teki sopimuksen Helsingin IFK:n kanssa. Eli varhain syksyllä.

Kaikista karuin esimerkki on Ilveksen alkutalven valovoimainen johtaja Adam Clendening, joka on ollut kuin varjo aiemmasta. Kuopiossa Clendeningistä oli enemmän haittaa kuin hyötyä Ilvekselle.

Kotipelaamisen lisäksi Ilveksessä osittaiset kysymysmerkit kohdistuivat maalivahtiosastolle. Jakub Malek on näyttänyt, että hän pystyy kantamaan vastuuta. Tupsukorvien ongelmat eivät ole suinkaan tolppien välissä.

Koko Ilveksen ja KalPan sarja tiivistyy nyt siihen, että miten paljon kumpikin joukkue saa omaa yksilötason osaamistaan irti. Joukkueet kun pelaavat monilta osin hyvin samanlaista, nopeavauhtista suunnanmuutosjääkiekkoa.

Yksilöissä ero on nyt karmivaa luokkaa.

***

Ilves lähti KalPa-puolivälieräsarjaan ennakkosuosikkina siksi, koska sillä oli enemmän laatua. Nyt laatu näkyy pelkästään aiempina meriitteinä.

KalPa on hiipinyt Liigassa tutkan alla, kun isoin huomio on kohdistunut tamperelaisseuroihin, HIFK:hon, Kärppiin, Pelicansiin ja Jukureihin. Tosiasia on se, että KalPalla on paljon osaamista riveissään.

Oliver Kapanen on ollut koko alkaneen pudotuspelikevään paras pelaaja. Hän näyttää valtavaa pelillistä esimerkkiä muille.

Hänen rinnallaan Juuso Mäenpään taso ei ole heittänyt yhtään siitä, mitä hän näytti jo runkosarjassa. Matyas Kantner on ollut koko Liigan alkuvuoden tehopelaaja. Hän on tulisella laukauksellaan pelote.

Stefanos Lekkas on kantanut tolppien välissä, Jesper Mattila johtaa puolustusta esimerkillisellä tavalla ja Hugo Gallet antaa tulitukea. KalPa on pystynyt kiekottelemaan Ilveksen paineen alta pois, eikä se ole jäänyt sen alle jumiin.

Tähän päälle KalPan itseluottamus vain kasvoi keskiviikon dramaattisen käänteen myötä. Hetken aikaa näytti jo siltä, että Ilves saattaisi tulla sarjassa tasoihin, kun KalPa ei pystynyt hyödyntämään kolmannen erän alun ja keskivaiheen paikkojaan.

Erinomaista kevättä pelaava Andreas Okany nousi isosti esiin ja oli kääntämässä suuntaa. Kun tämän esimerkin eli Okanyn mainitsee, voi viitata siihen, että KalPa saa tulitukea sen leveysosastolta.

Moni asia toimii, minkä lisäksi lähes täysi Niiralan monttu oli hurmiossa keskiviikon näytelmän jäljiltä.

Kelpasi huudella Juha ”Junnu” Vainion sanoja, ei maha mittää.

***

Nyt ollaan tilanteessa, missä KalPalla on parikin suoraa ottelupalloa käsissään. Sille riittää voitto joko perjantain Tampereen vieras- tai lauantain Kuopion kotipelistä.

Ei ole helppo tehtävä Ilveksellä, kun vastassa on under dog, jota on ruokittu Hanna Partasen maittavilla kalakukoilla. Aina hauskaa olla pittää, saattaa Petri Karjalaisen nippu hoilata.

Toisessa leirissä hauskuus on kaukana orastavan katastrofin äärellä. Ilveksen päävalmentaja Antti Pennanen myönsi keskiviikkona, että tupsukorvien leiri tiedostaa heihin kohdistuvat valtavat odotukset. He eivät pääse niiltä pakoon.

Eikä Ilves osaa käsitellä niitä nyt oikealla tavalla.

Tilanne on kimurantti Pennaselle, joka ehdittiin jo nimittää Jukka Jalosen seuraajaksi Leijonien uudeksi päävalmentajaksi. Pennanen tuotiin Tampereelle yhden syyn takia: hänen piti palauttaa Ilves mestaruuskantaan yli 30 vuoden odotuksen jälkeen.

Muistikuvissa on yhä se, miten hän korvasi Jouko Myrrän hetkellä, kun Ilves johti sarjaa.

Viime keväänä Pennasen luotsaama Ilves pysähtyi totaalisesti Tommi Niemelän rakentamaan muuriin Pelicans-välieräsarjassa. Ilveksen pelaajat hakkasivat päitään seinään Pelicansin kaksivaiheisen pelitavan alla.

Nyt Ilves pärjää pelinsä kanssa. Pää vain vuotaa.

Pennanen oli sinänsä aivan täsmällisen oikeassa, kun hän puhui keskiviikon pelin jälkeen opin paikasta. Sitä nykyinen hetki kieltämättä on. Niin hänelle kuin koko Ilveksen joukkueelle.

Isoin kysymys on kuitenkin se, että miten tähän tilanteeseen on taas päädytty?

***

Pari huomiota vielä muista sarjoista. Oulussa Kärpät ja Lahdessa Pelicans ovat tänään katkon paikassa, kun heidän puolivälieräsarjojen viidennet ottelut lähtevät käyntiin. Kärpät koki tiistaina Mikkelissä 2–5-tappion Jukureille, kun taas Pelicans hävisi HIFK-maratonottelun Helsingissä.

Olli Jokisen luotsaama Jukurit selvisi ensimmäisestä painekattilatilanteesta nipin napin ulos. Ville Peltosen HIFK:lla homma meni vielä kimurantimmaksi.

HIFK lähtee hyvin siipirikkoisena Lahden viidenteen otteluun. Sen puolustajatilanne on häkellyttävän heikko, minkä myötä Iiro Pakarinen on lyöty nyt alakertaan paikkaajaksi. Sivussa ovat ”vain” Ilari Melart, Tony Sund, Luke Martin ja Aron Kiviharju. Aivan järkyttäviä poissaoloja.

Lahdessa illan isoin mielenkiinto kohdistuu Leo Komarovin paluuseen. Komarov hölmöili pahemman kerran sarjan avausottelussa, kun hän löi useita kertoja Pelicans-puolustajaa Michal Jordania niskan alueelle – tämän maatessa jäässä. Entinen NHL-hyökkääjä sai teostaan kolmen ottelun pelikiellon.

Komarov on takuuvarmasti lahtelaisyleisön hampaissa. Iso kysymys kuuluu, että pystyykö Pelicans hyödyntämään yhteisöstä kumpuavaa energiaa oikealla tavalla? Vai sytyttääkö likapyykin alla oleminen HIFK:n?

Oulussa Olli Jokisen luotsaama Jukurit on erittäin kovassa paikassa, sillä tappiosta huolimatta Kärpät pystyi tiistaina petraamaan otteitaan. Kärpät sai puolivälieräsarjan alkuhetkillä lähes ilmaisia voittoja sen hurjan tehokkuuden avulla. Vasta nyt Kärppien peli alkaa vastaamaan sitä, missä sarjan voitot ovat tällä hetkellä (3–1 Kärpille).

Kärppien ja Jukureiden sarjassa avausmaalin merkitys on valtaisa. Tehottomuudesta kärsinyt Jukurit sai tuon kautta tiistaina helpotusta, vaikka Kärpät iskikin nopean ylivoimakuitin. Jos Kärpät menee edelle ja Jukurit joutuu yhtään tuskailemaan tehottomuutensa kanssa, mikkeliläisjoukkueella on vuori edessään kiivettävänä. Odotusarvo on se, että Kärpät petraa jälleen, kun taas Jukureilla tätä kapasiteettia ei hirveästi ole. Sen kohdalla kyse on käytännössä vain yksilöiden tilasta ja tulppien avautumisesta.

SM-liigan puolivälieräottelut torstaina:

Kello 18.30

Kärpät–Jukurit

Voitot 3–1

Pelicans–HIFK

Voitot 3–1