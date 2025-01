Kommentti: Sébastien Ogier tekee jotain, minkä ei pitäisi olla edes mahdollista – tarkkaavaiset bongasivat mestarin paljastaman salaisuuden

Sébastien Ogierin pitkälle toistakymmentä vuotta jatkunut tulostaso Monte Carlon MM-rallissa on koko MM-historiankin mittapuulla vertaansa vailla oleva suoritus, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä.

Ogier, 41, voitti kotikisansa nyt kymmenettä kertaa. Voitoista yhdeksän on peräisin MM-tason osakilpailusta, ensimmäinen, vuoden 2009 ykkössija "vain" IRC-tasolta. Ennen tätä vain Sébastien Loeb oli voittanut yhden ja saman MM-rallin yhdeksän kertaa.

Ogierin tapauksessa kaikkein häkellyttävintä on hänen uransa kokonaissaldo Montessa.

Ogier on ajanut Montessa pääluokan kalustolla vuodesta 2013 lähtien ja sijoittunut joka kerta ensimmäiseksi tai toiseksi. Käytännössä hän ei siis ole tehnyt koko MM-kalenterin vaikeimmassa osakilpailussa 13 vuoteen ainuttakaan kunnon ajovirhettä.

Kyseessä on kiistatta yksi lajihistorian kovimmista tempuista, jonka ei pitäisi olla edes mahdollista, kun ottaa huomioon, miten kovaa ja pienten marginaalien touhua MM-rallien ajaminen nykyään on.

Pienempiä lipsahduksia on toki sattunut.

Vuonna 2017 hän ajautui jäisessä mutkassa ojaan, mutta pääsi jatkamaan varsin nopeasti matkaansa. Vuotta myöhemmin ojasta irti pääsemiseen tarvittiin yleisön apua.

Molempina kertoina Ogier oli kuitenkin yleiskilpailun ykkönen.

Kuten tämänvuotisen kisan viimeinen aamu osoitti, ajovirheen tekemiseen ei Monten vaihtelevissa olosuhteissa vaadita todellakaan paljoa, ja tähän peilaten Ogierin toistakymmentä vuotta jatkunut suoritustaso tuntuu yhä vain uskomattomammalta.

Tällä 13 vuoden ajanjaksolla Ogier on ajanut Montessa neljällä eri automerkillä, neljän eri aIkakauden autolla, kolmella eri rengasmerkillä ja kolmen eri kartturin kanssa.

Kaikkiaan Ogierilla on näiltä vuosilta koossa 66 pohja-aikaa. Se on lähes kolmannes (32 prosenttia) kaikista eri kuljettajien saavuttamista pohja-ajoista. Vertailun vuoksi: viimeisen 20 vuoden ajalta sarjan toiseksi ja kolmanneksi parhailla Monte-kuskeilla Loebilla ja Thierry Neuvillella on samoilta vuosilta koossa yhteensä 60 pohja-aikaa.

Kisan kärjessä Ogier on ollut Montessa 113 erikoiskokeen jälkeen. Kaikilla muilla kisaan osallistuneilla kuljettajilla johtoasema on ollut tänä aikana hallussaan yhteensä vain 94 erikoiskokeella.

Huomionarvoisinta Ogierin Monte-menestyksessä ei loppujen lopuksi ole kuitenkaan se, miten kovaa hän osaa Alppien vuoristoteillä ajaa, vaan se, miten hiljaa hän uskaltaa ajaa.

Tarkasti kisaa seuranneille mestari paljasti yhden suuren salaisuutensa lauantaiaamun 12. erikoiskokeen maalissa.

– Näissä olosuhteissa täytyy olla valmistautunut siihen, että välillä tulee vähän takkiinkin.

Sébastien Ogierin huima putki Monte Carlon MM-rallissa alkoi tästä vuoden 2013 kakkossijasta. Maanmies Sébastien Loeb, itsekin 8-kertainen Monten valtias, kiilasi tuolloin edelle.imago sportfotodienst/ All Over Press