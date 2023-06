Kommentti: Sébastien Ogier osoitti pienuutensa – samaa ei Kalle Rovanperältä koskaan kuultaisi

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Ogierin ajotaidot tietävät kaikki. Ranskalaisella on kahdeksan rallin maailmanmestaruutta, ja vain osan MM-sarjasta nykyään ajavalla 39-vuotiaalla konkarilla on yhä kulku tallella. Hän on kiinni kolmannessa voitossaan kauden viidennessä kisassaan, Kenian Safari-rallissa.

– Me olemme johdossa, mikä on kaikkein tärkeintä. Toki tässä on kyse huonosta onnesta. Samalla onnella Kallen kanssa minulla olisi 40–45 sekunnin johto helposti, Ogier tykitti ja jatkoi, että tilanteita on ollut koko viikonlopun "vähän siellä täällä".