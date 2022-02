Kommentti: PSG:n vaikein vastustaja Kylian Mbappe -saagassa on se itse – megaseurojen yhteenotossa jatkopaikkaa suuremmat panokset

Kuluva kausi on sen osoittanut: Lionel Messin ja Cristiano Ronaldon tähti on ihan oikeasti hiipumassa. On uusien supertähtien aika, ja koska viimeiset 15 vuotta jalkapalloa alistanutta kaksipäistä hirviötä ei olla aikoihin näkemässä, ykköspaikka kuulunee taas yhdelle pelaajalle.

Alfan asemaa on soviteltu jo pitkään Pariisin omalle pojalle, Kylian Mbappelle, 23. Monacosta Pariisiin vuonna 2018 palannut Mbappe pysäytti jalkapallomaailman samana vuonna ensimmäistä kertaa johtamalla Ranskan MM-kultaan Venäjällä.

Mbappen potentiaali olla lajin seuraava pitkäaikainen suuri on kiistämätön. Loukkaantumisherkkyys ja epäonnistumiset seura- ja maajoukkueen tärkeimmissä otteluissa ovat viime vuosina kuitenkin herättäneet epäilykset valmiudesta lajilegendaksi.

On Mbappe uransa päätteeksi jalkapalloikoni tai ei, PSG:n kimppuun käyvän espanjalaisjätin tahtotila on kirkas: Real Madrid haluaa panostaa nuoreen mieheen kaiken.

Medialähteet ovat uutisoineet Mbappen Real Madrid -diilistä pitkään jo käytännössä varmana. Sopimusuutista odotettiin julkaistavaksi jo aiemmin, kunnes arvontapallot pyöräyttivät päähenkilön nykyisen seuran ja mahdollisen tulevan työnantajan vastakkain. Tilanne mutkistui.

Viestintä aiheen tiimoilta katkaistiin, etenkin ulospäin. Tilanne on PSG:n kannalta raivostuttava. Se on tottunut operoimaan jalkapallomaailmassa resursseilla, joilla se on saanut ennemmin tai myöhemmin kiinnitettyä riveihinsä kenet hyvänsä Lionel Messiä myöden.

Seuralla on tarjota Mbappelle ja tämän tulevaisuudelle aineellisesti kaikkea ja ylikin, mutta Real Madrid on nuorille supertähdille yhä myyttinen tarina, jonka luvuksi moni haluaa yhä päästä. Mbappe ei ole poikkeus.

PSG:n suurin vastustaja mahdollisessa Mbappe-kaupassa on kuitenkin lopulta se itse. Seuralla ei ole pitkässä juoksussa Ranskan liigassa luonnollista vastustajaa, vaan se on yksin ravintoketjun huipulla. Saalistusvietti tylsistyy. Se on viimeinen asia, jota kehittyvä, nuori ja kunnianhimoinen tähtipelaaja haluaa.

Viimeisin virallinen viesti on, että päätös on Mbappen, eikä hän ole sitä vielä tehnyt. Mene ja tiedä. Jos Real Madrid pudottaa PSG:n, espanjalaisjätin galactico-hankinnasta voi alkaa jo luonnostella uutista.