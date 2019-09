Kommentti: Persianlahden kiristynyt tilanne heijastuu vaaleihin – Israel jyrisee olevansa valmis ja varautunut, jos alueella puhkeaa yhteenotto

"Bibi" luo kuvaa turvallisuuden takaajana

Onko Netanhajun aikakausi päättymässä?

Israelin keskusvaalilautakunnan mukaan tänään äänestysaktiivisuus on ollut korkeimmillaan yli 30 vuoteen. Puhaltavatko Israelin politiikassa uudet tuulet? Onko heinäkuussa Israelin pitkäaikaisimmaksi pääministeriksi tulleen Netanhajun aikakausi päättymässä?

Netanhajun kanssa gallupeiden kärjessä oleva Gantz on puolustusvoimien entinen komentaja. Vaikka Sininen ja Valkoinen Gantz johtajanaan on puolukentässä keskemmällä Likudiin nähden, on turvallisuus myös Gantzille ykkösteema.