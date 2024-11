Kommentti: Palkkarettelössä uhkaa kasvojen menetys – kulisseissa myös pilkahduksia sovusta

Neuvottelu on tosin siirtynyt valtakunnansovittelijan avittamaksi, mutta MTV Uutisille kerrotaan, että joistakin työehtosopimuksen niin sanotuista tekstikysymyksistä on syksyn aikana päästy hyvässä hengessä sopuun.

Kivenä kengässä on kuitenkin erityisen vaikea palkkaratkaisu.

SAK on kuitenkin oikeassa siinä, että palkansaajien ostovoima on viime vuosien inflaatiopiikin takia heikentynyt.

Nyt vaaditaan paria prosenttia korkeampia korotuksia, kun maltillisia palkkaratkaisuja on tehty pitkään ja inflaatio on kurittanut duunareita.

Kymmenen prosentin korotus on kuitenkin kova luku. Osalla yrityksistä voi olla varaa se maksaa ilman suuria ongelmia, muttei kaikilla.

Kuka menettää kasvonsa?

Ja korkeista odotuksista on joskus vaikea laskeutua kovaan kompromissiin. Näin on kuitenkin todennäköisesti tehtävä, koska työehtosopimusten neuvottelutulokset vaativat aina ammattiliiton hallituksen tai muun päättävän elimen hyväksynnän. Riittävä määrä pettyneitä änkyröitä voi kävellä neuvottelijoidensa yli ja kaataa työllä ja tuskalla aikaansaadun kompromissin.

Huomionarvoista on myös se, että Teollisuusliitto on jo tehnyt joitakin yrityskohtaisia sopimuksia, joissa huhujen mukaan on korkeita palkankorotuksia. Jotkut yritykset ovat siis jo olleet valmiita maksamaan työrauhasta.