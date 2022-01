Analyysi: He sopivat sittenkin, paitsi UPM ja Paperiliitto – työmarkkinakierroksella ei ole mässäilty palkankorotuksilla ja tästä se johtuu

Ellei sitten Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat julkista perjantaina selvästi yli kahden prosentin palkankorotuksia. Tiistaina osapuolet pääsivät neuvottelutulokseen ja sopimus on varma, jos Teollisuusliiton hallinto ratkaisun vielä hyväksyy.

Ostovoiman kannalta huojentavaa on tosin se, että ainakin Suomen Pankki on ennustanut, että inflaation pitäisi rauhoittua vuoden loppupuolella.

Liitot varmistelevat asemiaan

Asetelma on ollut työntekijöille paikoitellen edullinen, sillä monella yrityksellä ei ole ollut asettaa vastapuolelle yhtä kokenutta tes-kaartia kuin työntekijöillä.

Työntekijäliitoista on kuulunut viestiä siitä, että pienemmille yrityksille liitot ovatkin olleet ennemmin konsultteja kuin vastapuolia neuvotteluissa.

Työehtosopimusten kiemuroiden ja niihin liittyvän lainsäädännön tuntemus ei ole itsestään selvää yritysjohdolle, jonka päätehtävä on huolehtia yrityksen käytännön toiminnasta.

Sopimuksia on syntynyt paljon enemmän kuin riitoja, joten taktiikka vaikuttaa toimivan.

Riitojakin toki on

Keitele Group on korostanut, ettei yhtiön tavoitteena ole heikentää työehtoja paikallisen sopimisen kautta.

– Työntekijöiden alhaisesta järjestäytymisasteesta johtuen Teollisuusliitto ei voi aidosti edustaa koko Keitele groupin henkilöstöä yhtiön suuntaan, yhtiö on tiedottanut.

UPM puolestaan haluaisi liiketoimintakohtaisia sopimuksia Paperiliiton kanssa, koska metsäyhtiön eri tuotteiden markkinatilanne on keskenään erilainen. UPM hakee sopimuksiin erityisesti joustavuutta, jotta esimerkiksi lisätyöt kiireellisinä aikoina eivät olisi kovin kalliita.

Paperiliitto penää vain yhtä yrityskohtaista sopimusta ja on ollut huolissaan siitä, että UPM pyrkisi lisäämään työntekijöiden työtunteja ilman korvausta.

Molemmat riidat voi nähdä hyvin periaatteellisina vääntöinä siitä, kuinka paljon valtaa ammattiliitoilla on yrityskohtaisessa sopimisessa.

Kyse on toki myös siitä, miten maailman ja markkinoiden muutokset pystytään suomalaisissa työpaikoissa ottamaan vastaan.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen on vihjaillut siitä, että joustavammat työehdot takaisivat Suomen tehtaiden pysyvän toiminnassa. Muussa tapauksessa varmuutta ei ilmeisesti ole.

Paperiliitto päätti keskiviikkona pidentää UPM:n tehtaisiin kohdistuvaa lakkoa kahdella viikolla. Lakko jatkuu 5. helmikuuta saakka, ellei sopimusta sitä ennen saada sovittua. Vuoden alussa alkanut lakkotilanne on yhä umpisolmussa, eikä neuvotteluratkaisua ole näköpiirissä.

Miten lakko saadaan loppumaan?

UPM on jäämässä kohta ainoaksi suureksi teollisuusyritykseksi, jolla ei ole uutta työehtosopimusta ja jonka kalliit tehtaat ovat lakon takia kiinni.

Paperiliitto on jo saanut sopimukset aikaan jäsenilleen kaikkien muiden metsäyhtiöiden kanssa.

UPM:n umpisolmu on kohta ainoa laatuaan teollisuuden saralla. Muut sopivat sittenkin riitelystä huolimatta.

Jatko UPM:n kohdalla riippuu paljon siitä, minkälainen strategia Paperiliitolla ja UPM:llä on siihen, miten lakosta tullaan ulos. Lakkoon on helppo mennä, mutta sitä on vaikeampi lopettaa.