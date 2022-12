Kommentti: Pääministerin viimeinen varoitus

Pääministeri Sanna Marinin viesti oli, että jos jokin hallituspuolue vielä rikkoo yhteisiä pelisääntöjä, se valitsee hallituksen kaatamisen.

Jo nyt tiedossa olevat riidat saamelaiskäräjälaista ja translaista eivät kuitenkaan laukaise hallituskriisiä. Eikä sitä aiheuta myöskään luonnonsuojelulaki, jossa hallituksen alkuperäinen esitys kaatui keskustan ja opposition liittoutumisen vuoksi tänään eduskunnan täysistunnossa juuri viisikon kokoontumisen jälkeen.

Päivä oli muutenkin erikoinen, sillä äänestyksen jälkeen alkoi keskustelu opposition maatalousvälikysymyksestä. Hallitukselle olisi ollut hyvä, jos se olisi voinut kertoa uudesta tukipaketista, mutta keskustan luonnonsuojelulakia koskevan irtioton jälkeen asiat jumittuivat.

Epäselväksi on jäänyt, miten paljon luonnonsuojelulaki nyt lopulta muuttui ja mihin suuntaan. Se nyt on kuitenkin sivuasia, sillä kysymys on luottamuksesta, joka on keskustaa kohtaan kärsinyt hallituksen sisällä.

Jos on perheen kanssa sopinut farmariauton hankinnasta, ei voi tulla autokaupasta yllättäen kotiin urheilullisemman mallin kanssa, vaikka olisi varma siitä, että se on parempi valinta. Tai tietenkin voi tulla, mutta teolla on seurauksia.

Täytyy toki myös mainita, ettei keskusta ole ainoa matkan varrella hallituksen luottamusta horjuttanut puolue.

Hallitusta pitää nyt kasassa se, että hajottaminen maailmanpoliittisesti epävakaina aikoina ei olisi hyvä asia ja näyttäisi pahalta kansalaisten silmissä.

Hallituskumppanit ovat myös epäilleet, onko keskusta mahdollisesti käyttänyt tilannetta hyväkseen. Nyt kun pääministeri on antanut julkisen viimeisen varoituksen, on helpompi kertoa ihmisille, kenen syy hallituksen hajottaminen on, jos se tehdään.

Nyt sitten katsotaan, miten kauan hallituksen sopu pitää. Jonkinlainen loppusekoilu on odotettavissa aina vaalikauden lopulla. Uutta gallupia odotetaan aivan juuri julkisuuteen ja keskustan lukemat kiinnostavat.