"Ottaa välillä voimien päälle" – pääministeri Marin kertoo, millaista on luotsata eripuraista hallitusta

Tänään Marin suoraan totesi, että tilanne on keskustan eduskuntaryhmän aiheuttama.

– Kyllä minulla on pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä vaikka tottakai itsellänikin ottaa välillä voimien päälle hallituksen johtaminen, kun työskentely on aika ajoin tällaista. Mutta näen myös, että tämä maailmantilanne on sellainen, että jokaiselta meiltä kärsivällisyyttä vaaditaan.