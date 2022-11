Eeva Lehtimäen kommentti: Hallitus on ajautunut koston kierteeseen – auttaako räyhäpolitiikka keskustan huonoon kannatukseen?

Hallitus onnistuu kriisiytymään nyt viikkotahtia. Kun edellisestä taistosta on selvitty, seuraava kurkistelee jo nurkan takana.

Riita luonnonsuojelulaista kytenyt jo jonkin aikaa

Luonnonsuojelulaki on ympäristöministeriön tärkeimpiä lakihankkeita tällä hallituskaudella ja tärkeä erityisesti vihreille.

Samaan aikaan keskusta on viestittänyt, että esityksessä on sille vaikeita kohtia. Erityisesti ne liittyivät maanomistajien omaisuudensuojaan.

MTV uutiset kertoi jo lokakuun lopulla , että hallituspuolueet riitelevät rajusti lain sisällöstä. Tämä on vain jäänyt hallituksen muiden kiistojen varjoon.

Vihreät vaatii hallituksen johtoa koolle

Muilla puolueilla on tullut mitta täyteen keskustan temppujen kanssa. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan Atte Harjanteen mukaan hallituksessa on otettava aikalisä ja hallituspuolueiden johdon on käsiteltävä tilannetta.